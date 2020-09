Andreea Bălan va fi șocată atunci când va citi acest mesaj. Cântăreața s-a despărțit cu scandal de actorul George Burcea. Ultimul mesaj al acestuia a lăsat însă pe toată lumea cu gura căscată.

Andreea Bălan, șocată!

George Burcea a ales să-și continue viața și a acceptat provocarea de a concurea la Ferma, emisiune difuzată de către ProTV. Actorul a făcut mărturisiri neașteptate despre Andreea Bălan. George a vorbit foarte frumos despre mama fetițelor sale, ba chiar pare că nu ar spune nu unei împăcări.

George Burcea a arătat la emisiunea Ferma tatuajele pe care le are, dar și ce reprezintă acestea. Mai mult, a dezvăluit că ambele sunt legate de familia lui, inclusiv de Andreea Bălan. După ce și-au adus acuzații grave, cei doi pare că au revenit la sentimente mai bune unul față de celălalt.

Divorțul lor nu s-a terminat, iar în acte cei doi sunt acum căsătoriți. ‘Am două fetițe, cea mica are un an și jumătate, Clara Maria, și cea mare este Ella Maya. Am aici și un tatuaj cu ele, aici este o invitație de la nuntă și botez. O am pe mami, pe tati, pe Ella, pe Clara, care este micuță, micuță… Iar aici am un tatuaj cu mine și cu soția.

Andreea va exista pentru mine mereu. Ea este mama copiilor mei, iar acest tatuaj va fi aici mereu, eu cu ea. Nu am făcut acest tatuaj să-l șterg!’, a mărturisit George Burcea, la interviul de la emisiunea Ferma. Orășeni vs Săteni, de pe Pro TV.

În ceea ce privește despărțirea de Andreea Bălan, actorul a spus că aceasta ar fi fost inevitabilă din cauza trecutului său dramatic. ‘În momentul în care ai un backround asemănător ca al meu, adică unde o familie se destramă, rata să destrami familia la rândul tău este destul de mare’, a spus George Burcea.

Andreea Bălan și George Burcea sunt în plin proces de divorț. După ce a auzit ce a spus George, Andreea Bălan a postat un mesaj pe Instagram.

‘Uneori, inima vede ceea ce pentru ochi este invizibil’, a scris artista. În prezent, Andreea Bălan are o relație cu Tiberiu Argint, iar o împăcare cu George Burcea pare a nu mai fi posibilă.