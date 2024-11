Andra Volos, cunoscută influenceriță, a fost la un pas de moarte după o intervenție estetică realizată în Turcia. Soția lui Lele a fost transportată de urgență la spital, unde medicii i-au diagnosticat o infecție în sânge, septicemie.

Influencerița Andra Volos are o vastă experiență în domeniul intervențiilor estetice, având mai multe proceduri realizate atât în țară, cât și în străinătate. Recent, a traversat momente critice, fiind nevoită să ajungă de urgență la spital, după ce a suferit o stare de sănătate foarte gravă.

Andra Volos a declarat că a avut o infecție foarte gravă în sânge și a trecut prin septicemie. Ea a simțit că Dumnezeu i-a oferit o a doua șansă. Își amintește doar că a ajuns la spital și este recunoscătoare că s-a recuperat, deși mai are nevoie de câteva zile de refacere. În prezent, starea ei de sănătate este încă destul de precară, iar dorul de familie îi este foarte greu de suportat. Este afectată că nu poate fi lângă fetița și soțul ei, iar situația o întristează profund.

Andra a menționat și sprijinul necondiționat al mamei sale soacre, care o ajută în mod constant, începând din perioada sarcinii. Aceasta a stat cu fetița ei, Kim, timp de mai bine de o lună, iar Andra comunică cu ea frecvent prin FaceTime. Mama soacră este mereu alături de ele.

„Am avut o infecție foarte gravă în sânge și am trecut prin septicemie. Dumnezeu mi-a dat zile! Țin minte doar că am ajuns aici, știu că există Dumnezeu și știu că mi-am revenit, dar mai am câteva zile de recuperare.

În momentul de față, starea mea este încă destul de proastă și îmi este foarte greu să fiu departe de familie. Mă doare că nu sunt lângă fetița mea, lângă soțul meu, și îmi este extrem de greu.

Am cea mai grozavă mamă soacră din lume. Ea mă ajută și m-a ajutat încă de când am rămas gravidă, în fiecare zi, cu orice nevoie. De mai bine de o lună stă constant cu Kim, iar noi vorbim din cinci în cinci minute pe FaceTime. E mereu acolo pentru noi”, a spus Andra Volos, în mediul online.