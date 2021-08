Andra Voloș de la Puterea Dragostei trece prin clipe cumplite! Fosta participantă la emisiunea de televiziune spune că nu a crezut niciodată că va păți așa ceva.

Ea a arătat că se va adresa pentru protecție poliției, pentru a scăpa de telefoanele primite în miezul nopții în care este amenințată și înjurată.

Andra Voloș a făcut publice conversațiile telefonice cu Bogdan Mocanu, în care acesta apare înjurând-o din senin. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit că se simte șocată și va apela la poliție.

Din primele observații, Bogdan Mocanu a sunat-o în toiul nopții pe fosta lui parteneră, din cauza actualei lui iubite, scrie cancan.ro.

Andra Volos: Cine e la Telefon?

Bogdan: Morții…

Andra: Cine e la telefon? Mai întreb o dată.

Bogdan: Bogdan.

Andra: Bogdan, așa.

Ce s-a întâmplat?

Bogdan: Stai tu și faci poze la piscină cu spatele ca nevasta-mea.

Andra: Ce fac eu?

Bogdan: Apropo..la nevastă-mea.

Andra: Nu înțeleg.

Bogdan: Să-mi bag**** în m***ii tăi.

Andra: Bine, să stii că ești înregistrat.

”Nu înțeleg ce se întâmplă”

” Deci chiar sunt șocata.

Imi vine si sa rad si sa plang in acelasi moment. Nu am cuvinte, am tinut sa pun asta pe story pentru ca mi s-a intamplat acum o jumatate de ora, eram cu prietenii in oras si i-am spus Cristinei, prietenei mele românce sa inregistreze. Nu a inteles ce se intampla, i am zis te rog frumos- scoate telefonul pentru ca sunt injurata, amenintata in ultimul hal.

O sa ma calmez si o sa revin cu alte story-uri pentru ca nu inteleg ce se intampla. Am si alte inregistrari in telefon, pe care nu vreau sa le public si nu vreau sa vorbesc despre ele aici, pentru ca nu vreau sa creez un scandal, nu traiesc din scandaluri. Nu am vorbit niciodata prost despre relatia noastra, fosta noastra relatie.

Am vrut si vreau in continuare sa demasc acest om, daca nu am facut-o pana acum este pentru ca am avut un respect fata de familia lui si fata de tot. De relatia noastra pe care am avut-o si atat.

Daca am tacut tot timpul, imi vine sa rad…nu mi-as pemite, daca as fi in locul lui, as baga capul in pamant”, a spus Andra, pe contul ei de Instagram.

