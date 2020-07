La doar o zi dupa Marea Finala a sezonului in curs „Puterea dragostei”, pe 27 iulie, va incepe cel de-al treilea sezon al celebrului reality-show matrimonial. Concurenti noi vor intra in casa Puterea Dragostei, iar Cristina Mihaela Dorobantu este noua prezentatoarea a emisiunii, care le va fi acestora alaturi in calatoria menita sa le gaseasca sufletul pereche.

„Merg cu inima deschisa in Turcia, abia astept sa ii cunosc pe concurenti si pe membrii echipei. Le doresc tuturor concurentilor mult noroc in aceasta experienta si cred ca cel mai important pentru ei va fi sa fie buni unii cu ceilalti si sa isi asculte inima. Sunt entuziasmata si fericita; ii invit pe telespectatori sa urmareasca in continuare acest show extraordinar. Puterea dragostei este uriasa!”, a spus Cristina Mihaela Dorobantu.

Cristina Mihaela Dorobanțu a devenit cunoscută publicului după ce a concurat în „Bravo, ai stil!”, a prezentat, alături de Victor Slav, show-ul „Îmi place dansul!” și a fost realizatoarea și prezentatoarea rubricii „Secrete între fete”, din cadrul „Teo Show”, la Kanal D.

„Sunt foarte fericită să fac parte din acest show extraordinar, <Puterea Dragostei>; sunt nerăbdătoare să îi cunosc pe concurenți, să întru în atmosfera de la filmări. Va fi o provocare frumoasă pentru că e vorba despre dragoste, despre oameni care își caută sufletul pereche. Sper să le port noroc concurenților!”, a mai spus Cristina Mihaela Dorobanțu.

Cel de-al treilea sezon al emisiunii „Puterea dragostei” va fi difuzat, din 27 iulie, de luni pana vineri, in intervalele orare 11:00-12:00 si 17:00-19:00, si sambata si duminica, in intervalele 16:00-18:00 si 19:00-20:00, ca in sezonul care tocmai se pregateste de final. Reamintim ca Marea Finala a celui de-al doilea sezon „Puterea dragostei” va putea fi urmarita pe 26 iulie, la Kanal D.