Începe un supershow la Kanal D! Astăzi aşteptarea ia sfârşit! În această seară, de la ora 21:00, telespectatorii îi vor descoperi pe cei 50 de concurenți care vor face parte din cel mai amplu experiment social televizat. Emisiunea „Insula de 1 Milion” va fi prezentată de Cosmin Cernat.

Şi-au lăsat în urmă familiile, prietenii, au renunţat la confortul de acasă pentru a participa la o experienţă ce le poate schimba viaţa. Au ajuns pe insulă din toate zonele tării, au profesii diferite şi sunt cu totii hotărâţi să câştige, indiferent de vârsta şi pregătirea lor. Presiunea competiţiei va scoate la iveală caractere, emoţii puternice şi ii va face pe fiecare dintre cei 50 de concurenţi să îşi arate forţa psihică, dar şi slăbiciunile în faţa publicului, în diferite situaţii în care se vor afla.

“E un show despre oameni, o competiţie care transcende ideea de emisiune, de entertainment, este un experiment social de amploare, ce se va desfăşura sub ochii milioanelor de telespectatori. Vom vedea cum se leagă prietenii, cum se prăbuşesc speranţe, cum se trădează, cum se iartă, cum se merge mai departe, cum se căştigă, dar şi cum se pierde. E greu de cuprins în cuvinte ce va urma, dar vă invit să descoperim împreună spectacolul naturii umane”, a spus Cosmin Cernat , prezentatorul reality show-ului care începe în această seară, la ora 21:00, la Kanal D.

Concurentii au ajuns pe insulă. Deja au simţit pe pielea lor realitatea dură. Entuziasmul lor la vederea peisajului de o frumusete tulburatoare se transformă, la scurt timp de la debarcarea pe ţărm, în panică. Asta deoarece devin rapid constienţi de existenta unor resurse limitate.

“Gandiţi-vă că n-o să avem mâncare, poate n-o să avem apă; dacă am creat starea asta de panică, ne luam la bătaie!” spune unul dintre concurenţi, încercând să-i liniştească pe ceilalti.