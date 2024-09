La scurt timp după plecarea Simonei Pătruleasa de la Kanal D, un alt nume cunoscut a părăsit pupitrul știrilor postului TV turcesc. Este vorba despre Silvia Ioniță, care a fost o prezență constantă pe micul ecran.

Silvia Ioniță a fost în fața telespectatorilor timp de peste 15 ani, prezentând ultimele știri în fiecare weekend, la orele 12.00 și 18.00, la Știrile Kanal D.

Silvia Ioniță va fi înlocuită de Cosmin Cernat, cunoscut pentru aparițiile sale în mai multe reality show-uri, inclusiv „Il Fenomeno” (în care fotbalistul Adrian Mutu a fost filmat pe vremea când juca pentru Fiorentina), „Exatlon” și „Insula de 1 milion”.

„Eu sunt ştirist de formaţie. Am învăţat meserie, în TVR, de la Paul Şoloc, Victor Ionescu sau Ilie Ciurescu; poate pentru cei tineri aceste nume nu sunt cunoscute, dar ei au format mulţi oameni de valoare ca prezentatori. La Kanal D tot la ştiri am început, chiar dacă am făcut productie, radio, comentariu sportiv sau reality show. Sunt foarte bucuros să le aduc oamenilor informaţia importantă, relevantă în fiecare weekend”, a declarat Cosmin Cernat.