Irina Gologan, una dintre cele mai populare figuri din televiziune, a ales să se retragă din lumea media și să părăsească postul de prezentatoare.

După mai puțin de un an, jurnalista a decis să își încheie colaborarea cu Euronews, optând să se concentreze asupra propriilor inițiative.

Irina Gologan s-a alăturat echipei Euronews în decembrie 2023, iar vineri, pe 4 octombrie 2024, a prezentat pentru ultima dată știrile în cadrul postului.

Într-un mesaj adresat publicului, vedeta a explicat motivele plecării sale de la postul TV, menționând că vrea să își dedice mai mult timp proiectelor personale.

Irina Gologan a declarat pentru Pagina de Media că a încheiat colaborarea cu Euronews în condiții foarte bune.

Ea spune că decizia de a pleca a fost un pas necesar, deoarece dorește să se concentreze pe proiectele personale.

Deși rămâne deschisă pentru colaborări în televiziune sau radio, prioritățile sale actuale sunt proiectele proprii.

Ea a anunțat că în curând va lansa site-ul irinagologan.ro. Proiectul va dezvălui partea sa din spatele camerei de filmat. De asemenea, dorește să exploreze și zona de podcasting.

Cu o carieră anterioară la Pro TV și Prima TV, jurnalista a completat interviul acordat sursei menționate printr-un mesaj pe Facebook.

„Am hotărât să spun “DA!” aspectelor pe care le consider prioritare în acest moment al vieţii mele şi să iau o pauză de la frenezia ştirilor! Nu a fost o decizie uşor de luat, dar am simţit că este momentul să fac mai mult pentru mine, pentru cariera şi pentru familia mea!”, spune aceasta.

Ea a recunoscut că despărțirile nu sunt ușoare. Totuși, este convinsă că decizia pe care a luat-o este corectă.

Jurnalista a menționat că dorește să împărtășească lecțiile învățate în cele două decenii de carieră în jurnalism și televiziune.

Ea a împărtășit că are multe planuri pe care intenționează să le realizeze în ritmul care o face fericită.

De asemenea, ea a subliniat că televiziunea va rămâne mereu în inima ei.

”După aproape 1 an în redacţia Euronews, timp în care am spus ”Bună seara, România!” şi v-am adus cele mai importante ştiri ale zilei, de luni până vineri, iată că a venit timpul să spun şi…“La revedere”! Nicio separare nu este uşoară, eu sunt omul care pune suflet şi în cele mai banale lucruri pe care le face, însă sunt convinsă că pasul pe care am decis să îl fac este cel potrivit.

Vreau să împărtăşesc tot ceea ce am învăţat în aceste două decenii de jurnalism, televiziune şi comunicare. Am o mulţime de planuri, atât personale, cât şi în plan profesional pe care intenţionez să le duc la bun sfârşit în ritmul care mă va face pe mine fericită.

Bineînţeles că televiziunea rămâne pentru totdeauna în sufletul meu. Aşa că, cine ştie când, unde şi cum ne vom mai vedea…Până atunci, staţi prin zonă”, a scris Irina Gologan pe rețelele de socializare.