Simona Pătruleasa va prezenta începând din 23 mai, Ştirile Kanal D de la ora 07:00, de luni până vineri. Îndrăgita prezentatoare va da tonul zilei în materie de informaţie relevantă, cu cele mai importante subiecte de pe agenda publică, pe tronsonul grupajelor informative matinale ale staţiei.

“Mă bucur să fiu în faţa telespectatorilor în fiecare dimineaţă, e foarte important modul în care îti începi ziua, aşa că, alături de echipa Ştirilor Kanal D, le voi oferi celor care ne privesc tot ceea ce au nevoie pentru a fi informaţi şi a avea o perspectivă mult mai clară asupra evenimentelor în derulare, atât a celor din tară, cât şi din afara ei”, a spus Simona Pătruleasa.

Cu o experienţă îndelungată în domeniul ştirilor de televiziune şi una dintre cele mai credibile prezenţe de pe micul ecran, Simona Pătruleasa are alături o echipa de corespondenţi, reporteri antrenaţi pentru a aduce publicului cele mai importante informaţii ale dimineţii, din cele mai fierbinţi locuri din ţară. De asemenea, evenimentele internaţionale cele mai importante vor fi reflectate în Jurnalul dimineţii de la ora 07:00.

Cristina Dorobanţu se va afla la pupitrul Ştirilor Kanal D de la 12:00, de vineri pana duminică.

Simona Pătrulesa, o apariție discretă

Simona Pătruleasa a fost în topul celor mai frumoase femei din România și lucrează în televiziune de 20 de ani. Cu toate acestea, ea este una dintre vedetele care preferă să rămână discrete. Aceasta are o căsnicie de 14 ani cu omul de afaceri Sabin Ivanof, cu care are și o fetiță pe nume Ingrid.

Într-un interviu oferit în luna martie a acestui an, Simona Pătrulesa a precizat că a învățat multe lecții de la soțul ei, însă a spus că a fost nevoită să facă anumite sacrificii pentru această relație care ține de 17 ani.

„De-a lungul timpului, mi-am dat seama că poți ajunge foarte ușor la conflict. Este foarte important să fii atent la ce spui, cuvintele pot să fie foarte dureroase, pot răni și este greu să ștergi ceea ce ai spus. Încercăm să fim mereu echilibrați, să nu ne certăm, în niciun caz nu ne jignim. Ne respectăm, asta este cel mai important. Și în pandemie, considerată o piatră de hotar pentru multe relații, noi nu am avut nicio problemă.

De când suntem împreună, de 17 ani, am fost despărțiți doar trei zile, în primele luni de relație. În rest, nu am stat nicio zi, nicio noapte unul fără celălalt. Noi nu ne plictisim, am petrecut mult timp împreună. Și când stăm și ne uităm la un film, fără să scoatem un cuvânt, nu ne plictisim.

Pentru noi, acela este un timp frumos și valoros. Ne plac aceleași filme, ascultăm aceeași muzică. Ne bucurăm de lucrurile simple, că putem savura împreună o înghețată, că suntem sănătoși, că mergem la un film”, a declarat Simona Pătruleasa pentru viva.ro.