Nu cu mult timp în urmă, echipa Capital a realizat Top 100 femei de succes. Cu acel prilej, Andra a fost de acord să ne acorde prezentul interviu.

Despre proiecte și provocări

Capital: – Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte mai ai în lucru?

Andra: – Pentru mine, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional, a fost important să nu amân toate planurile și să încerc să mă bucur de fiecare clipă, în ciuda vremurilor imprevizibile și stresante. Așa că, uitându-mă în urmă, sunt mândră că am lansat numeroase piese, am filmat videoclipuri, ba chiar mai mult decât atât, în 2020 am marcat o premieră: am difuzat pe Facebook un concert susținut pe o scenă virtuală. O altă premieră a fost să realizez un podcast, pe canalul lansat pe soțul meu, “Acasă la Măruță”. Discuția mea cu Delia a fost o reală plăcere și mă bucur să văd că a fost apreciată și de public, are deja peste 1,2 milioane de vizualizări pe Youtube. Plănuiesc să îmi surprind publicul în continuare, cu piese, noi colaborări și proiecte speciale. Activitatea mi-a ținut moralul ridicat și deja acum putem fi cu adevărat mai optimiști.

C: – Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai avut de-a lungul carierei și cum le-ai rezolvat?

A: – Cele mai mari provocări în carieră au fost momentele de cotitură, momentele în care a trebuit să iau decizii importante legate de viitorul meu, iar cunoștințele mele și ale familiei mele despre industria artistică nu erau foarte profunde. Acum știu ce important este să ai un mentor aproape, persoane care cunosc bine domeniul și te ajută, te îndrumă. Însă acum 20 de ani, cu toții eram la început, abia se deschideau drumuri, nimeni nu putea ști cum urma să se dezvolte piața. O mare provocare a fost atunci când îmi alegeam primele piese, pentru primul meu album. Voiam să mă reprezinte și totuși să fie de mare succes, era o mare tentație să cânt anumite stiluri doar pentru că erau la modă, dar nu am făcut asta, mi-am ascultat instinctul. Tot atunci, am intuit ce înseamnă să îmi construiesc un brand personal, deși nu aveam acest cuvânt în vocabular încă. A fost o mare provocare, de asemenea, să iau decizii despre imaginea mea, despre modul meu de a comunica. Din fericire, drumul spre succes a fost calea cea mai sinceră: am fost autentică și am arătat cât de mult am putut cine sunt și ce este important pentru mine, iar muzica mea și felul de a fi au fost, din fericire, apreciate. Unui artist aflat la început de drum astăzi, i-aș recomanda însă să lucreze cu o echipă formată din specialiști, să își aleagă mentori, pentru că este un mediu mult mai competitiv și este mai greu să ieși în evidență fără să stăpânești arta comunicării cu presa și cu publicul.

În familie

C: – Care este rețeta succesului pentru Andra?A: – Brandul Andra este mai mult decât vocea mea, este o echipă formată din muzicieni, instrumentiști, tehnicieni, compozitori, stiliști, fotografi sau, pur și simplu, oameni apropiați care mă inspiră și îmi dau energie pozitivă. În spatele succesului acestui brand au fost mereu multă muncă, repetiții, înregistrări, deplasări, un efort susținut de a livra mereu performanță, muzică și atmosferă la cele mai înalte standarde, dar și responsabilitate, modestie în fața publicului căruia îi datorăm totul.

C: – Cum arată programul tău zilnic?

A: – Programul meu s-a schimbat, ca al tuturor, de când ne luptăm cu noua boală, Covid-19. Îmi petrec diminețile cu familia mea, cu copiii și cu soțul. Apoi ne planificăm câteva activități, dacă e weekend, cum ar fi să ne plimbăm cu bicicletele sau să facem un picnic. În timpul săptămânii, Eva și David mergeau la grădiniță, respectiv la școală, iar apoi ne petreceam iar timpul împreună, acasă sau în parc. În vacanțe nu știm ce să facem mai întâi! Ne-a fost dor să ne vizităm rudele, să ne vedem cu prietenii, să fim împreună ca înainte de pandemie. Sunt bucuroasă că numărul de cazuri a scăzut și începem să fim mai optimiști. Înainte de pandemie, ziua mea începea adesea la salon, pregătindu-mă cu make-up și hairstyling pentru o ședință foto sau o apariție la o emisiune TV, aș fi mers în studio să înregistrez piese, iar de câteva ori pe săptămână ar fi avut concerte. Am apreciat timpul petrecut acasă, dar abia aștept să reiau acest ritm intens!

C: – Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ai avut în ultima perioadă?

A: – Pe plan personal, mă bucur că am fost alături de familia mea când ne-a fost greu. Copiii se străduiau să facă școală online sau să se joace singuri, în casă, Cătălin mergea, în condiții speciale, zilnic, pe platoul emisiunii sale de unde transmitea live. Nu ne puteam vizita părinții și eram îngrijorați, dar eram împreună și cu toții încercam să facem perioada cât mai ușor de suportat. Am ieșit din situația asta mai uniți și mai recunoscători pentru tot ce avem.

Pe plan profesional, aș spune că o realizare a fost să mențin legătura cu publicul meu, să mă folosesc de Social Media cât mai bine ca să fiu aproape de fani. Am reușit să fiu eu, Andra, artista pe care ei o urmăresc, chiar dacă am fost la distanță, chiar dacă nu am mai urcat pe scenă. Am primit mesaje despre optimismul pe care îl susținea prezența mea în viețile lor, un semn al vieții firești, cu care eram obișnuiți.

Forța rețelelor de socializare s-a dovedit a fi uluitoare. În lipsa întâlnirilor față în față, energia publicului s-a concentrat pe Youtube sau Facebook sau Instagram. Am fost uimită și mândră totodată de cifrele record înregistrate: “Jumătatea mea mai bună”, videoclipul oficial, a depășit 40 de milioane de vizualizări, la care se mai adaug și alte versiuni, interpretări live sau lyric version, cu numere impresionante. Iar la radio, a fost 7 saptamani numarul 1, la difuzari! “Brațe străine”, colaborarea mea cu Mario Fresh, are peste 20 de milioane de vizualizări și multe versiuni, remixuri, foarte populare. Ultimul meu single, “Invisible”, lansat exclusiv în mediul online, a depășit 2,5 milioane de vizualizări. Am multe alte exemple. În plus, la aceste reușite se adaugă faptul că am avut multe piese în Top Trending, chiar și săptămâni în șir. Sunt recunoscătoare comunității mele pentru felul în care a reacționat la activitatea mea.

Momente, momente

C: – Care crezi că sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală?

A: – A fost dificil pentru mine și echipa mea să nu mai putem să ne desfășurăm activitatea artistică, era sursa noastră de venit. Eu am fost alături de angajații mei, am plătit salariile în continuare, iar în curând sper să ne reluăm turneele și spectacolele.

C: – Care sunt hobby-urile tale?

A: – În ultimul an și jumătate, stând acasă, am urmărit și eu zeci de bloguri culinare și am încercat noi rețete, deci cred că putem vorbi de o nouă pasiune!

C: – Care credezi că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

A: – O femeie de succes este, în primul rând, o femeie fericită, împlinită. Iar drumul spre această destinație începe cu o bună cunoaștere personală. Le recomand tuturor femeilor să privească sincer în interiorul lor și să afle ce le doare, ce le bucură, ce iubesc, ce le face să viseze. Apoi, răspunsurile vin de la sine. Putem să urmărim visul nostru cel mai de preț numai atunci când putem să ne concentrăm asupra lui cu adevărat, fără să fim bruiate de lucruri toxice din viețile noastre: fie oameni cu care nu rezonăm, până la compromisuri care ne fac să nu ne simțim confortabil cu noi însene.

C: – Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

A: – Sunt iubirea pe care o simt față de oamenii din viața mea și față de marea mea pasiune, muzica.

C: – Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

A: – Tratează oamenii așa cum vrei și eu să fii tratat, cu respect și empatie.