Fosta ministra de Finanțe, Anca Dragu, avertizează într-o postare pe Facebook că veniturile din bugetul pentru 2024 sunt din nou supraestimate. Ea spune că există riscul de a repeta situația din acest an, când au fost necesare creșteri de taxe și impozite. Asta, pentru a compensa veniturile fictive incluse în bugetul anului 2023.

În altă ordine de idei, Confederaţia Patronală Concordia va aviza negativ în Consiliul Social şi Economic de joi bugetul pe anul 2024. Și măsurile fiscal-bugetare. Organizaţia menţionează că nu a existat niciun fel de consultare şi discuţie cu nicio industrie. Iar dialogul social este din nou o formă care bifează o cerinţă legală şi nimic mai mult.

„Ar fi iresponsabil să facem altfel. Nu a existat niciun fel de consultare şi discuţie cu nicio industrie, dialogul social este din nou o formă care bifează o cerinţă legală şi nimic mai mult, iar dintr-o primă analiză vedem un optimism excesiv şi nejustificat în privinţa nivelului veniturilor. ANAF îşi propune să colecteze 30 de miliarde în plus anul viitor deşi anul acesta este cu 12 miliarde sub ce şi-a propus. Guvernul se aşteaptă la intrări din fonduri europene şi PNRR de peste 60 de miliarde de lei deşi din cele 55 de miliarde pe care şi le-a propus în 2023 va realiza puţin sub 29 de miliarde. Cele 12 miliarde în plus pe care Guvernul consideră că le va colecta suplimentar din CASS, după extinderea bazei, sunt şi ele cu un semn de întrebare în lipsa unei fundamentări din care să înţelegem cum s-a ajuns la această cifră. Experienţa acestui an ne-a arătat că deşi Guvernul are autoritatea politică de a propune ce buget doreşte dacă el este construit pe estimări şi prognoze nerealiste în privinţa veniturilor, oalele se sparg repede în capul bunilor plătitori de taxe şi impozite. Aceştia vor fi chemaţi din nou să achite un deficit mai mare decât cel estimat, în ciuda promisiunilor că în 2024 nu vor exista creşteri de taxe şi impozite”, a declarat Radu Burnete, directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia.