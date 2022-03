Analiza predictivă face referire la programele pe care companiile le folosesc în ziua de astăzi pentru a pune cap la cap cantități semnificative de date și informații cu scopul de a fi folosite în înțelegerea unor tendințe și trenduri din piață. Acestea sunt introduse într-un software care folosește AI sau algoritmi de tipulmachine learning care, pe baza analizei datelor, a modelării statistice și a extragerii automate a informațiilor poate oferi rezultate și previziuni care se transformă în informații valoroase despre viitor pentru companie.

„Cele mai moderne modele de analiză predictivă iau în calcul inclusiv factori precum pandemia, valurile de infecții cu COVID-19 sau chiar neregulile din lanțurile de distribuție pentru a vedea cum poate fi influențată activitatea unei companii.Chiar și atunci când piața este zguduită de evenimente geo-politice greu de prevăzut, analiza predictivă ajută compania să fie mai bine pregătită în fața situațiilor necunoscute. Pentru importatori și exportatori, fluctuațiile monedelor tranzacționate, precum și tendințele economice și sociale din țările partenere, sunt cruciale, întrucât au aplicare directă în business. Într-un mediu atât de dinamic ca cel de afaceri, analiza predictivă reprezintă un instrument esențial care poate ajuta companiile să evite riscurile majore în mișcările strategice de afaceri”, a declarat, pentru Capital, Theodor Ștefanovici, Director Comercial pentru România al AKCENTA CZ, cea mai mare instituție de plată din Europa Centrală.

Tehnologia și modelarea datelor

Tehnologia permite astăzi modelarea simplificată a datelor și utilizarea lor eficientă în fiecare etapă a unui plan de afaceri. În cazul companiilor din domeniul import-export, acest tip de analiză poate furniza informații critice precum: evoluția numerarului, tendințe ale pieței în funcție de sezon (a se vedea și fluctuațiile din lanțul logistic), de industrie sau în funcție de acoperirea geografică, dar și previziunea riscurilor și evoluțiilor în piața valutară.

Se utilizează analiza predictivă și pentru a prezice modul în care prețurile produselor importante vor evolua pe termen scurt, mediu sau lung. Antreprenorii pot folosi aceste date pentru a-și optimiza costurile sau pentru a fructifica avantajele din piață.

Aici putem vorbi, îne mod direct, de schimbul valutar și plățile internaționale, mai ales pentru companiile din România care-și derulează activitatea folosind alte monede decât cea națională. Deși analiza predictivă oferă rezultate concrete în orice etapă din viața unui business, ea este cu atât mai importantă atunci când se urmărește extinderea pe noi piețe, dezvoltarea unei noi direcții de business, extinderea gamei de produse și servicii sau în condiții de mare volatilitate și impredictibilitate economică și de business, așa cum este perioada curentă.

Momentul potrivit pentru realizarea unei plăți

Un exemplu foarte simplu de sistem în care este folosită analiză predictivă este, spre exemplu, Google Maps. Instrumentele de analiză predictivă din spatele acestui software sunt capabile să estimeze durata de timp până la destinație luând în calcul elemente precum: traficul, vremea, accidentele de pe traseu, drumurile în lucru, cât de aglomerat este orașul la ora respectivă. Tot astfel, analiza predictivă aplicată la nivelul unei afaceri de import-export poate oferi informații despre momentul potrivit pentru realizarea unei plăți într-o monedă dată, astfel încât această tranzacție să fie avantajoasă pentru companie. În egală măsură, analiza predictivă ajută la înțelegerea elementelor care generează riscul valutar, oferind sprijin pentru alegerea instrumentelor corecte de gestionare a acestui risc. „Mai ales în cazul companiilor din domeniul import-export, rata de schimb a cursului valutar este foarte importantă, iar accesul la servicii cu rate de schimb personalizate, comision zero și plăți internaționale cu comision foarte mic sau chiar zero sunt esențiale. În cei peste 20 de ani de experiență în trading valutar am învățat cum să folosim aceste cunoștințe în beneficiul dezvoltării unui model unic de calcul, model care ne permite să oferim companiilor rate de schimb fără concurență, chiar și atunci când vorbim despre schimburi valutare realizate în mod repetat”, susține Theodor Ștefanovici, reprezentantul AKCENTA.

Totodată, analiza predictivă poate lua în calcul și alți factori decât moneda în care este realizată tranzacția: sezonul (mai ales dacă vorbim despre operațiuni în domeniul agricol, unde prețurile produselor depind de perioada în care sunt recoltate), lanțul de distribuție (dacă sunt folosite anumite componente electrice care trec printr-o criză și sunt necesare pentru produsele respective) sau chiar condițiile de transport internațional (mai ales în ziua de astăzi când statele își schimbă politicile vamale din cauza pandemiei).

Spre exemplu, în cazul plăților SEPA (Single Euro Payments Area), un sistem de plăți în euro fără numerar, disponibile în statele memebre UE și alte state din Europe, companiile pot realiza plăți mult mai rapid și mai ușor. Iar AKCENTA este printre puținele companii de pe piață care oferă în mod gratuit acest serviciu, în beneficiul IMM-urilor.

Indicatorii de business intelligence, cei referitori la activitatea operațională a companiei, statisticile din zona de vânzări sau business development sunt factori-cheie de luat în considerare atunci când se realizează strategia și obiectivele companiei, în realizarea previziunilor financiare trimestriale și anuale.

De asemenea, informațiile extrase din analiza predictivă pot fi foarte ușor corelate cu statisticile și informațiile oferite de platformele financiare sau de contabilitate, e-commerce, de sistemele ERP și de digitalizare interne, pentru a analiza compania la nivel 360 de grade și pentru a lua decizii strategice de business.