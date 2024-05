Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, este de părere că anul 2024 va fi unul agricol „foarte bun”, în ciuda existenței unor regiuni afectate de secetă. Totuși, suprafața calamitată până în prezent nu depășește 200.000 de hectare din cele aproape șapte milioane de hectare semănate în toamna anului trecut și în primăvara acestui an.

„Eu cred că va fi un an agricol foarte bun din ceea ce am văzut prin deplasările în ţară pe care le-am avut. Sunt anumite zone afectate de secetă şi deja am discutat în zona Buzău, o parte din Galaţi şi Vrancea, unde sunt suprafeţe calamitate, pentru că au fost zone în care nu s-a irigat. Se aşteaptă de la prefecturi constituirea Comitetului de situaţii de urgenţă, pentru, ca împreună cu direcţiile agricole şi cu celelalte instituţii implicate, să se întocmească procesele verbale de secetă. Vom aloca sumele necesare pentru despăgubiri, pentru că aşa trebuie să alocăm în perioada în care fermierii o duc greu şi pe perioada de secetă, dar, în rest, în ţară, culturile sunt foarte bune. Nu cred că sunt calamitate mai mult de 200.000 de hectare din cele aproape şapte milioane de hectare însămânţate, culturi de toamnă şi de primăvară”, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.