Mai trebuie spus? Al Qaeda este încă stăpână în Afganistan. Ce ar trebui să facă Statele Unite, în contextul în care nivelul trupelor americane a fost redus? Potrivit sursei citate, o amprentă mică, dar direcționată a operațiunilor speciale și a profesioniștilor din serviciile de informații americane ar fi cel mai eficient mijloc prin care Al Qaeda poate fi împiedicată să organizeze atacuri teroriste. Pentru că în acest moment, o forță militară convențională prezentă în Afganistan ar fi discutabilă din mai multe motive.

Talibanii nu au nici forță aeriană, nici marină, nici rachete cu rază lungă de acțiune sau armament greu și nici un arsenal real de rachete, artilerie sau vehicule blindate. O realitate care automat duce la o întrebare justificată: care e amenințarea reală pentru SUA și pentru aliații săi? Greu de spus acum dacă Al Qaeda are capacitatea de a pregăti și coordona atacuri teroriste la scară largă împotriva Americii. O altă întrebare care trebuie pusă ar fi cum poate fi contracarat un posibil atac. Răspunsul nu e continuarea luptei armate convenționale împotriva talibanilor. Răspunsul poate fi însă acesta: monitorizarea și lichidarea rețelei Al Qaeda. „Al Qaeda există în Afganistan de zeci de ani și am fi naivi dacă am spune că jihadiștii vor pleca mâine”, a declarat un oficial de la Pentagon.

Cea mai eficientă abordare a acestei situații s-ar putea reduce la un singur cuvânt: Intelligence. Informații electronice sub formă de drone, activități SIGINT (Signal Intelligence) și de supraveghere, informații adunate cu ajutorul avioanelor pe teren. Acestea ar ajut în cazul în care sunt descoperite tabere de antrenament afiliate Al-Qaeda, case conspirative sau planuri operaționale, prin declanșarea unor lovituri de precizie sau operațiuni speciale care le pot distruge. De asemenea, forțele SUA și NATO ar putea răspunde la amenințările Al Qaeda și ale talibanilor prin atacuri cu drone, cu rachete de croazieră și chiar bombardiere sau avioane de luptă.

O altă abordare, mai complicată, ar accentua utilizarea informațiilor și contactelor umane pentru a găsi, urmări și monitoriza activitățile Al Qaeda. Încurajarea relațiilor reciproc avantajoase cu afgani prietenoși, lideri tribali și alți localnici care se opun Al Qaeda- și talibanilor ar putea fi cheia unor astfel de acțiuni. Iar realizarea unui echilibru între aceste două abordări s-ar putea dovedi mult mai eficientă decât menținerea a mii de soldați înarmați în Afganistan.

Colectarea de informații, construirea de relații, atacurile de mare precizie bine planificate au fost efectuate de Forțele Speciale SUA din Afganistan decenii la rând. Și strategia a funcționat. Poate este și explicația pentru care Al Qaeda, deși încă prezentă în Afganistan, nu a avut prea multe reușite. „Decizia de a aduce trupele acasă a fost luată la sfatul președintelui, deoarece cele mai mari două preocupări – cu privire la protecția poporului american și a intereselor noastre, dar și în privința protecției poporului afgan- au fost îndeplinite”, a precizat un înalt oficial al Pentagonului.