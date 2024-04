Apti Alaudinov, cel mai de încredere aliat al liderului cecen Ramzan Kadîrov, amenință țările NATO! Potrivit spuselor sale, până în anul 2030, nu va mai exista NATO în forma sa actuală și că se vor pleca în fața Rusiei. A mai spus că Rusia va duce acest război pe tot parcursul deceniului. Potrivit lui, Rusia intenționează să distrugă Alianța Nord Atlantică.

Apti Alaudinov, Kadyrov’s closest ally, recently appointed to a position in the Russian defense ministry, tells Russian propagandist Skabeyeva that Russia will wage a war for the rest of the decade and intends to destroy NATO:

