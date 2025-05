În contextul unui război care durează de peste trei ani, o posibilă schimbare strategică în sprijinul oferit Ucrainei de către aliații NATO a provocat reacții în lanț. Liderii occidentali par să fi renunțat la vechile restricții care împiedicau folosirea armelor cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor din interiorul teritoriului rus. În replică, Vladimir Putin avertizează că acest pas ar transforma NATO într-o parte beligerantă în mod direct, ceea ce ar schimba radical natura conflictului.

În paralel, Europa face demersuri pentru a se înarma serios, iar Statele Unite iau în calcul sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei.

Președintele rus Vladimir Putin a lansat un avertisment dur la adresa NATO, în contextul noilor declarații venite din Occident. Potrivit liderului de la Kremlin, eliminarea limitărilor privind raza de acțiune a rachetelor livrate Ucrainei ar echivala cu implicarea directă a Alianței în război.

Într-o dezbatere televizată transmisă de postul public german, cancelarul Friedrich Merz a afirmat că principalele state membre NATO nu mai impun limite privind raza de acțiune a armamentului furnizat Ucrainei.

Anterior, armele livrate Kievului puteau fi folosite doar pentru a contracara atacurile lansate de forțele ruse din apropierea graniței. Schimbarea de poziție sugerează că aliații vestici își consolidează sprijinul pentru Ucraina și vor să ofere acesteia capacitatea de a preveni și descuraja viitoare lovituri rusești.

Reacția președintelui rus nu a întârziat. Putin a transmis un avertisment sever, interpretând această decizie ca o implicare directă a NATO în războiul din Ucraina.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sugerat că orice perspectivă de negocieri ar fi serios afectată de această mutare.

În paralel cu discuțiile privind raza de acțiune a armelor, Uniunea Europeană face pași concreți pentru a-și întări capacitățile militare. Consiliul European a aprobat formarea unui fond destinat înarmării, în valoare de 150 de miliarde de euro. Inițiativa vizează consolidarea securității continentului și sprijinirea Ucrainei într-un mod mai sistematic și coerent.

Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a declarat:

Președinte american Donald Trump a transmis propriile avertismente către Moscova. Acesta a afirmat că Vladimir Putin „se joacă cu focul” și a sugerat că Rusia ar fi avut mult mai mult de suferit dacă el nu ar fi intervenit decisiv în trecut.

„What Vladimir Putin doesn’t realize is that if it weren’t for me, lots of really bad things would have already happened to Russia, and I mean REALLY BAD. He’s playing with fire!” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/2YjbtyYiwK

— The White House (@WhiteHouse) May 27, 2025