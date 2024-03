Amenințare nucleară pentru capitala României. Într-o emisiune difuzată de televiziunea rusă, Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai influenți propagandiști ai lui Vladimir Putin, a emis amenințări directe cu privire la un posibil bombardament nuclear asupra Bucureștiului.

Soloviov a prezentat un adevărat „top” al orașelor care ar trebui să fie ținte ale unui posibil atac al Rusiei. El a plasat capitala României pe primele locuri în acest clasament!

Totul s-a petrecut în contextul unei discuții cu invitații săi. Propagandistul lui Putin a prezentat o listă a orașelor europene pe care Rusia ar considera necesar să le distrugă.

Nu este o noutate ca propaganda Kremlinului să lanseze amenințări asupra României, recurgând la arsenalul nuclear.

Kremlin TV host and guests casually discuss which European cities Russia should bomb pic.twitter.com/blaPJdExAL

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) March 6, 2024