Amenzi de 100.000 de lei în România

Un raport al Inspecției Judiciare cu privire la cazurile penale legate de consumul de substanțe psihoactive a scos la iveală că amenda cea mai mare aplicată în acest sens este de 100.000 de lei.

În iulie anul trecut, Curtea de Apel București a pronunțat soluția într-un dosar privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Inițial, șoferul trimis în judecată a primit o condamnare la închisoare cu executare din partea Judecătoriei Călărași pentru o infracțiune comisă la data de 23 iulie 2020.

Magistrații din Călărași au constatat că bărbatul trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe fusese condamnat la sfârșitul anului 2017 la o pedeapsă de un an închisoare pentru:

deținerea fără autorizație eliberată conform legii

și pentru efectuarea fără drept de operațiuni cu substanțe cunoscute că au efecte psihoactive

El primise anterior o condamnare de un an de închisoare cu suspendare și sub supraveghere. Judecătoria Călărași l-a condamnat acum la un an și șase luni de închisoare, contopind pedepsele. Astfel, a decis ca șoferul să execute un an și zece luni de detenție.

Amendă 100.000 de lei pentru șofer

Acesta a făcut apel, iar Curtea de Apel București a decis să impună o amendă penală în valoare de 100.000 de lei. Suma este echivalentul cu două sute de zile-amendă la 500 de lei pe zi-amendă. Decizia este definitivă.

Alte instanțe au aplicat amenzi penale pentru aceeași infracțiune, în topul cuantumului fiind:

o amendă de 33.750 de lei impusă de Judecătoria Tulcea

și una de 20.000 de lei impusă de Judecătoria Brașov

În anul 2020, Curtea de Apel Oradea a impus o amendă penală de 20.000 de lei pentru un șofer care fusese inițial condamnat la un an de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Pentru ce se mai acordă amenzi șoferilor?

Codul Rutier impune pedepse severe pentru cei care nu au toate actele necesare pentru a conduce în mod legal pe drumurile publice.

Șoferii pot fi amendați cu suma de 1.160 de lei și li se pot adăuga puncte penalizare în dosar.

Conform regulilor, participanții la trafic sunt obligați să prezinte documentul de identitate sau permisul de conducere, după caz.

La fel de important este să prezinte și documentul de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului pe care-l conduc.

De asemenea, trebuie să aibă la ei documentele referitoare la mărfurile transportate și orice alte documente solicitate conform legislației.