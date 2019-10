„Toţi colegii mei din asociaţie spun că ar trebui să fie Ministerul Turismului. Sigur că e bine ca la masa Guvernului se existe o persoană care vorbeşte despre această tematică, dar, dacă nu-l ascultă nimeni, e mai puţin important. Vreau să vă spun că în Austria, o ţară foarte dezvoltată din punct de vedere turistic, au doar la nivel de director general. Este Ministerul Economiei, un secretar de stat şi un director general pe turism. Putem spune că Austria este nedezvoltată turistic? Nu. Deci este mai puţin important dacă există un ministru plin al Turismului. Important este dacă conducerea Guvernului va acorda atenţie acestui sector, important este ceea ce se face în acest departament”, a declarat Alin Burcea.

Omul de afaceri a precizat însă că situaţia companiei Tarom ar trebui să fie o prioritate pentru viitorul Guvern.

„Problema la Tarom este că absolut nimeni nu ştie niciodată nimic. Noi aşteptăm în continuare Taromul, dar am luat decizia corectă şi 90% dintre zboruri nu le facem cu compania de stat pentru că noi, ca turoperatori, trebuie să ştim din timp, noi trebuie să facem contractele în iunie, iulie, august, cel mai târziu septembrie, pentru anul următor. Noi acum avem contracte semnate. La Tarom în schimb nu avem încă ofertele, deşi românii îşi doresc să meargă cu Tarom. Acum doi ani aveam 90% dintre chartere cu Tarom, acum doar 10%, dacă îmi vor răspunde la cererea de ofertă. Este sfâşietor, pentru că am lucrat atâţia ani cu ei şi avem relaţii foarte bune. Eu aud de 20 de ani aceeaşi chestie ‘nu am făcut încă programul de vară’. Asta este tragedia Taromului. Noi ne dorim ca noul ministru să tranşeze problema, ar trebui să fie o prioritate pentru noul Guvern”, a mai spus Alin Burcea în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în Antalya, Turcia.

Conform unor informaţii apărute pe surse în presa centrală, în viitorul Cabinet Orban Ministerul Turismului ar urma să fie integrat în Ministerul Economiei, împreună cu Ministerul Energiei.

