Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a explicat că România ar urma să mai primească din 2022 aproximativ 8 milioane de doze de vaccin împotriva COVID din contractul cu Pfizer. El a menționat că, din contractul din 2023, ţara noastră nu a luat nicio doză din cele 19 milioane cât reprezintă angajamentul României, făcut în mai 2021.

Rafila a răspuns, astfel, pe marginea unei întrebări ridicate într-o conferință de presă despre poziția României în legătură cu vaccinurile împotriva COVID. În context, trebuie subliniat că Bulgaria a anunțat că refuză să le mai cumpere.

“Ne-am alăturat de la început tuturor acestor demersuri. Dacă vă aduceți aminte, România împreună cu alte nouă state europene am făcut acest lucru încă de acum multe luni, am notificat Comisia Europeană, am notificat producătorii de vaccin în acest sens şi nouă ni se pare absolut normal ca vaccinurile care nu pot fi utilizate sau care nici măcar nu s-au produs, pentru că sunt multe care fac obiectul unui contract care ar trebui să fie derulat în anul acesta, 2023, cu cantitate mare de doze de vaccin…”, a spus Rafila.

România încearcă să cumpere cât mai puține vaccinuri

El a menționat că o să fie o întâlnire a miniștrilor Sănătății săptămâna viitoare.

„Sper să venim cu mai multe elemente concrete, însă un lucru pe care nu putem să nu îl menționăm pentru că el revine totdeauna atât în discuțiile cu Comisia Europeană, cât și în discuțiile cu producătorii, este vorba de niște obligații stabilite printr-un contract comercial”, a afirmat Rafila.

El a precizat că România încearcă să cumpere cât mai puține vaccinuri împotriva COVID, dar că obligațiile contractuale rămân.

“Nu știu ce pot să facă bulgarii în acest sens, dar încercăm să facem în așa fel încât să avem respect și să economisim resursele publice. Am făcut-o încă de la începutul mandatului, atât în momentul în care am vândut 7,5 milioane de doze de vaccin la începutul anului 2022, cât și ulterior, când am fost reținuți în a cumpăra, am încercat să cumpărăm cât mai puține vaccinuri, însă, obligațiile contractuale rămân și dacă nu va exista un aranjament între Comisia Europeană care a semnat pentru și în numele statelor membre aceste contracte, sigur, cu acordul statelor, pentru că Comisia și producătorii n-au făcut altceva până la urmă decât să pună în aplicare aceste lucruri cu acordul statelor”, a comentat ministrul Sănătății.

Rafila susține că sunt 39 de milioane de doze pentru anul 2022 și 2023

El a amintit că în anul 2022, în luna mai, a existat un memorandum semnat de fostul prim-ministru, fostul vice prim-ministru și fosta ministră a Sănătății, care au spus că sunt de acord să cumpere 39 de milioane de doze pentru anul 2022 și 2023.

„Şi lucrul ăsta s-a constituit într-o obligație pentru România. Noi facem tot ce este posibil, am participat împreună cu acel grup de zece ţări la redactarea unei poziții comune către Comisia Europeană”, a mai transmis Rafila.

Ministrul spune că trebuie găsită o soluție

El a adăugat că trebuie găsită o soluţie pentru această problemă.

“Facem lucrul ăsta totdeauna când mergem la Bruxelles şi discutam cu Comisia Europeană şi cu producătorii şi încercăm să găsim cea mai bună soluţie, informând însă în acelaşi timp Guvernul României, pentru că, până la urmă, România este parte la aceste contracte, nu neapărat Ministerul Sănătăţii, şi trebuie să găsim o soluţie responsabilă împreună cu Guvernul, pentru a soluţiona această problemă”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Întrebat câte vaccinuri ar urma să mai primească România, Rafila a spus că, în momentul de faţă, din contractul din anul 2022 ar mai fi circa 8 milioane de doze din contractul cu Pfizer, iar contractul din 2023 nu am luat nicio doză din cele circa 19 milioane care reprezintă angajamentul României făcute în anul 2021, luna mai”.