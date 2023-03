Este vorba despre ambulatoriile de specialitate. Potrivit informațiilor oferite de Alexandru Rafila, proiectul iniţial prevedea un buget de 80 de milioane de euro fără TVA, pentru dezvoltarea a minimum 30 de ambulatorii de specialitate, dintre care 20 trebuiau să fie în zone mai puţin dezvoltate.

„Încheiem astăzi o etapă importantă în partea de investiţii a Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Este vorba despre ambulatoriile de specialitate. (…) Proiectul iniţial prevedea pentru un buget de 80 de milioane de euro fără TVA, adică circa 400 de milioane de lei, să dezvoltăm minimum 30 de ambulatorii de specialitate, dintre care 20 trebuiau să fie în zone mai puţin dezvoltate.

A existat un apel deschis. Orice instituţie dorea să dezvolte, o instituţie spitalicească sau autoritate locală care dorea să dezvolte o astfel de structură a putut să aplice. Au existat peste 40 de solicitări din partea diverselor instituţii medicale sau autorităţi locale”, a declarat Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila spune că ambulatoriile de specialitate sunt foarte importante

De asemenea, ministrul Sănătății a subliniat importanţa ambulatoriilor de specialitate, subliniind că în cadrul acestora se pot realiza investigaţii medicale, pot fi oferite servicii de imagistică medicală, consultaţii multidisciplinare, pot fi implicate în programele de screening.

„De ce este important ambulatoriul de specialitate: pentru că el oferă investigaţii medicale, adică analize de laborator, ecografie, radiologie, consultaţii multidisciplinare. De asemenea, pot fi implicate în programele de screening. Ca urmare a acestor investigaţii, pacientul poate să primească un diagnostic rapid, poate să primească un tratament adecvat. Uneori poate primi tratamentul acasă sau se pot oferi tratamente şi în spitalizare de zi în astfel de ambulatorii.

Apelul a început în 26 septembrie 2022. Au fost încheiate depunerile acestor aplicaţii până în data de 2 februarie. (…) Prin realocările şi suplimentările pe care am reuşit să le realizăm am făcut bugetul şi în loc de 30 de astfel de obiective am ajuns la un total de 69 de proiecte aprobate în valoare de 686 de milioane de lei fără TVA la care se adaugă şi contribuţia autorităţilor locale la unele dintre ele ceea ce a crescut considerabil bugetul iniţial care era de circa 400 de milioane”, a mai spus Alexandru Rafila.

Aproape jumătate din solicitări au primit finanţare

„Aproape jumătate din solicitări, 69 din cele 142, au primit finanţare. Contractele au fost semnate. Le-am semnat la sfârşitul săptămânii trecute şi în această dimineaţă. Aceste contracte care au fost semnate au plecat către beneficiari. Acest proiect trebuie realizat până la sfârşitul anului viitor. (…) Din partea PNRR, fără TVA, 686 de milioane.

Autorităţile locale contribuie şi ele cu 121 de milioane acolo unde au avut resurse şi au dorit să se implice. În total avem 807 milioane de lei fără TVA. Dacă adăugăm şi TVA, ne apropiem de un miliard de lei. Un miliarde de lei în ambulatorii de specialitate cred că este fără precedent în istoria contemporană”, a conchis ministrul.