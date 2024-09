Luni, 2 septembrie, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că în următorii cinci ani, mai mult de 4.000 din cei 11.000 de medici de familie activi la nivel național vor ieși la pensie.

Rafila a subliniat că, pentru a suplini aceste plecări, se va continua efortul de a crește numărul locurilor dedicate medicinii de familie în universități, cu un obiectiv de cel puțin 800 de locuri noi anual.

Alexandru Rafila a anunțat că, în următorii cinci ani, aproximativ 4.000 din cei 11.000 de medici de familie din România vor ieși la pensie. El a subliniat necesitatea găsirii unei soluții pentru a înlocui acești medici cu tineri specialiști.

Rafila a explicat că acest lucru se poate face doar cu sprijinul universităților de medicină și farmacie, care nu au fost pregătite să formeze atât de mulți medici de familie. Anul trecut, numărul locurilor pentru medicina de familie a fost crescut.

Anul trecut am avut pentru prima dată o discuţie foarte serioasă şi am reuşit să creştem numărul de locuri la medicina de familie. Vom continua acest demers încât în fiecare an să avem cel puţin 800 de absolvenţi de medicină da familie ca şi medici specialişti încât să poată să înlocuiască colegii care se vor retrage”, a spus Rafila.

Ministrul Sănătății a afirmat că în România sunt sute de localități fără medici de familie. El a subliniat că problema nu poate fi rezolvată doar de universități sau Ministerul Sănătății.

Este nevoie de un parteneriat real cu autoritățile locale. Acestea au responsabilitatea de a proteja sănătatea comunităților. Rafila a spus că medicina de familie ar putea deveni mai atractivă financiar. Serviciile medicale preventive ar putea crește veniturile medicilor de familie.

El a spus că speră ca, până la sfârșitul anului, Agenția Națională pentru Achiziții Publice să finalizeze achiziția echipamentelor pentru cabinetele de medicină de familie.

Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a spus că instituția sa a alocat 20% din locurile disponibile pentru medicina de familie. A menționat că universitatea a investit 52 de milioane de lei într-un centru de simulare.

„Universitatea noastră are un centru de simulare. 52 de milioane de lei au fost cheltuiţi pentru a pregăti acest centru şi o parte din simulatoare vor merge la Politehnică, unde aveţi de mâine pe holurile principale şi această simulare. Am fost singurii din ţară care am dat 20% din locurile din ţară pentru medicina de familie şi ne-am luat bobârnace de la cardiologi sau alte specialităţi care au avut impresia că au mai puţini rezidenţi. Vom da şi în acest an pentru medicina de familie, fiind o profesie importantă pentru că voi, pe lângă pacienţi, aveţi şi oamenii sănătoşi”, a spus Jinga.