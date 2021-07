Alexandru Rafila, despre vaccinarea obligatorie: Nu trebuie să acopere eșecul campaniei de vaccinare

Invitat în emisiunea lui Victor Ciutacu, Alexandru Rafila a vorbit despre declarațiile ministrului Sănătății cu privire la valul 4 al pandemiei. Acesta subliniază că pregătirea de care a vorbit Ioana Mihăilă ar trebui să se concentreze pe limitarea numărului de cazuri, pentru a nu pune presiune pe sistemul de sănătate.

În același timp, reprezentantul României la OMS a spus că este important ca activitățile din România să rămână deschise pentru că țara nu își mai permite încă o carantină. El spune că este momentul ca cineva să își asume că valul 4 al pandemiei nu a putut fi evitat și să își asume consecințele.

”Eu vad ce se intampla la mine in spital, la Matei Balş. Evolutia vedem ca in ultimele doua saptamani s-a dublat, speram sa nu ajungem ca in Olanda, unde s-a marit de 5 ori.

Ideea este ca noi avem si un grad de vaccinare cam la jumatate fata de media europeana. Studiile arata ca imbolnavirea este posibila si la persoanele vaccinate, dar se reduce cu 90% numarul de persoane internate si numarul de decese.”, a spus Alexandru Rafila.