BOR nu vrea să se implice în campania de vaccinare: Limitează libertatea personală

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române spune că Biserica Ortodoxă Română şi-a afirmat şi explicitat deja de nenumărate ori poziţia favorabilă, firească şi clară faţă de actul vaccinării într-o pandemie. El mai spune că laicii și clericii au fost îndemnați să ia boala în serios și să se informeze din surse credibile pentru ca, ulterior, să ia o decizie corectă cu privire la vaccinarea împotriva virusului.

Vasile Bănescu a mai spus că ””implicarea cultelor religioase într-un demers persuasiv pe o temă extra-religioasă şi într-o problematică în care exclusiv competenţa medicală este adecvată şi relevantă, nu poate transgresa însă limitele contextului celor menţionate mai sus”.

Declarația purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române vine în contextul în care vicepremierul Dan Barna a anunțat că USR PLUS va propune măsuri „mai active” prin care vaccinarea anti-COVID să crească şi în mediul rural şi urban acolo unde sunt cifre foarte mici.

„Cred că este momentul să discutăm foarte clar şi voi propune premierului la şedinţa de Guvern ca la nivelul Guvernului să avem un dialog cu Biserica Ortodoxă şi un parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română, ca partener pentru vaccinare. (…)

Dacă Biserica Ortodoxă din Grecia a făcut acest lucru şi, iată, Grecia a trecut de 50% rată de vaccinare, cred că este posibil şi sunt convins şi am încredere în înţelepciunea şi a Părintelui Patriarh şi a celorlalţi ierarhi din cadrul Bisericii Ortodoxe că acest mesaj e timpul să fie dat tocmai pentru ca românii să afle, pe o cale alternativă, la fel de credibilă, cât de important este să ne vaccinăm pentru a nu trebui să intrăm din nou într-o perioadă din care am crezut că am scăpat. Este una dintre măsuri”, a explicat Barna.