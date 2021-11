Avertismentul teribil al lui Alexandru Rafila! Trebuie să ne pregătim imediat: Nu îl putem evita

Profesorul Alexandru Rafila a declarat că autoritățile ar trebui să înceapă imediat pregătirile pentru cel de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, subliniind că nu știe dacă România ar putea să-l evite.

„Pregătirile pentru valul 5 trebuie să înceapă imediat. Nu știu dacă îl vom evita, dar trebuie să fie unul cu amplitudine cât mai mică și cu cât mai puține decese”, a spus Alexandru Rafila, adăugând că apariția virusurilor gripale ar putea reprezenta o problemă în următoarea perioadă.

Deputatul social-democrat a mai spus că testarea împotriva coronavirusului trebuie încurajată, în timp ce accesul oamenilor la teste ar trebui să fie mai facil, referindu-se, în special, la mediul rural acolo unde oamenii nu au unde să se testeze.

Serviciile de asistență medicală în ambulatoriu trebuie dezvoltate

Într-o altă ordine de idei, Alexandru Rafila, propunerea pentru ministru al Sănătății, a declarat că România trebuie să dezvolte serviciile de asistență medicală în ambulatoriu, iar medicii de familie să ajute în acest sens.

„Trebuie să avem discuții foarte clare, să ne ajute medicii de familie, tratamentul trebuie administrat corect, în ambulatoriu”, spune Alexandru Rafila.

Acesta a atras atenția asupra faptului că ”accesul pacienților în ambulatoriu ar trebui să fie mai facil”, explicând că numărul mare de decese din ultima perioadă poate fi pus pe seama faptului că oamenii s-au tratat acasă cu pastile care nu au fost prescrise de medicii de familie sau de cei specialiști.

„Accesul pacienților în ambulatoriu ar trebui să fie mult mai facil, pentru că oamenii se tratează acasă și își fac rost de medicamente. Asta ne-a dus la numărul mare de decese.

Tratamentul trebuie să fie prescris de medicii de familie sau medicul specialist.

Medicația de acasă fie e prescrisă neconform, fie nu e prescrisă de nimeni și oamenii își fac rost și se tratează singuri. Astea sunt cele mai grave situații care duc la mortalitatea incredibilă – am fost pe primul loc la decese raportat la populație, iar asta nu e întâmplător.

Această neîncredere a oamenilor în sistemul de sănătate a făcut ca ei să se prezinte foarte târziu la medic. Asta trebuie să se schimbe”, a declarat Rafila.

Avertismentul lui Valeriu Gheorghiță: „Nu este exclus să se genereze o nouă tulpină”

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare din țară, Valeriu Gheorghiță, spune că „nu suntem într-o perioadă favorabilă opririi epidemiei” și că „nu este exclus să se genereze o nouă tulpină”.

„Nu suntem sub nicio formă într-o perioadă care din punct de vedere al condițiilor epidemiologice să fie în favoarea noastră, ci dimpotrivă”, acestea sunt cuvintele prin care Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, vorbește despre sezonul rece.

Acesta consideră că la iarnă va crește numărul infectărilor cu SARS-CoV-2, creștere observată și în alte state europene.

„În Marea Britanie este o tendință de creștere a numărului de cazuri și nu vreau să uităm că suntem în plin sezon rece. Iarna se apropie și oamenii vor sta din ce în ce mai mult în spații închise, vor interacționa din ce în ce mai mult, aerisirea încăperilor se va face mai puțin, iar riscul de infectare evident că va crește, deci nu suntem sub nicio formă într-o perioadă care din punct de vedere al condițiilor epidemiologice să fie în favoarea noastră, ci dimpotrivă”, a mai spus Valeriu Gheorghiță la Digi24.

„Nu cred că mai putem să ne permitem să repetăm la nesfârșit aceste valuri de îmbolnăviri”

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare privește cu pesimist un al cincilea val epidemic și consideră că această criză sanitară prin care trece România s-ar putea echilibra dacă vor fi respectate măsurile de răspândire a bolii de către cetățeni.

„Este evident că în perioada următoarelor două luni, situația epidemiologică ar trebui să se liniștească, să se echilibreze. Probabil că în momentul acesta suntem deja într-o perioadă de platou, însă depinde foarte mult de cât de bine sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii bolii și cât de mult va crește rata de vaccinare, dar problema este dacă suntem iarăși dispuși, ca țară, să ne confruntăm cu un viitor val de îmbolnăviri și s-o luăm de la capăt. Nu cred că mai putem să ne permitem să repetăm la nesfârșit aceste valuri de îmbolnăviri, pentru că nu este exclus ca în perioada lunilor viitoare să se genereze o nouă variantă virală, care să se asocieze – și vedem că de obicei au fost asociate – cu o creștere a transmisibilității, care să fie mai contagioasă și care poate să fie asociată și cu scăderea protecției imunității care se obține după vaccinare. Deci, noi trebuie să preîntâmpinăm aceste lucruri”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

Vaccinul, soluția propusă de Valeriu Gheorghiță

Valeriu Gheorghiță consideră că doar imunizarea prin injectare va ajuta țara să reintre în normalitate. Acesta spune că trebuie continuată campania de vaccinare pentru a educa cetățenii cu privire la importanța imunizării.

„Putem să sperăm la o viață cât mai aproape de normalitate fără să mai avem acest risc de suprasolicitare a sistemului medical, fără ca pacienții cu celelalte afecțiuni cronice, care nu sunt COVID, care au alte probleme medicale, acute sau cronice, să mai aibă limitat accesul la serviciile medicale. Cred că avem nevoie cu toții de această siguranță și de o predictibilitate pentru perioada următoare. În momentul de față, aproximativ 50 la sută din populația globului a primit cel puțin o doză de vaccin, ceea ce este peste media acoperirii vaccinale din România, care se apropie de doar 45 la sută din populația adultă. Ține de noi să mergem să ne vaccinăm, capacitate de vaccinare există.”, susține coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.

Rolul medicilor de familie

Valeriu Gheorghiță consideră că o soluționare a problemei actuale ar fi implicarea medicilor de familie prin apel telefonic către persoanele care intră în categoria publicului vulnerabil.

„Am discutat cu o parte din reprezentanții medicilor de familie și una dintre soluțiile găsite și propuse ar fi interviul telefonic, adică practic să sunăm pacienții pe care îi avem în lista proprie, mai ales cei vulnerabili, cei după o anumită vârstă, să stăm de vorbă cu ei. Sigur că asta necesită timp. Am trimis în mod oficial această solicitare și am și discutat cu președintele Societății Naționale de Medicină de Familie și am trimis către toți reprezentanții asociațiilor și patronatelor de medicină de familie această solicitare de a intensifica partea de informare prin interviul telefonic”, a declarat la Digi24 coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID.