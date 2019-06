Noua lege vine cu mari surprize pentru români, mai ales pentru cei care încasează pensie de urmaș. Aceasta va fi însoțită de o indemnizație. Este vorba despre un ajutor. Persoana în cauză va primi 25% din pensia soţului decedat. Banii se vor putea cumula cu propria pensie.

Potrivit legii, o altă condiție pentru a primi pensie de urmaș rămâne aceea ca cei doi să fi fost împreună de cel puțin 15 ani.

„Pensia de urmas se mentine si, in plus de actualele prevederi, apare o noua prestatie, si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, care va primi 25% din pensia sotului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie”, se arata in proiectul noii Legi a pensiilor.

În cazul în care căsătoria a durat mai puțin de 15 ani, dar nu sub 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6% pentru fiecare an de casatorie in minus.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi pensie de urmaș?

Persoanele interesate trebuie sa beneficieze de pensie de limita de varsta, sa aiba stagiul complet de cotizare si varsta standard de pensionare, iar suma totala sa nu depaseasca 80% din salariul minim brut.

De asemenea, cei interesați pot încasa 50% din pensia decedatului dacă renunță la pensia proprie.

Pot cumula pensia de urmaș cu alte venituri următoarele categorii de persoane:

a) pensionarii pentru limita de varsta;

b) nevazatorii;

c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum si copiii, pensionari de urmas, incadrati in gradul III de invaliditate;

d) copiii, pensionari de urmas, prevazuti la art. 84 lit. a) si b).

Și copiii pot primi pensie de urmas:

a) pana la varsta de 16 ani;

b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;

c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).

