Alertă meteo ANM! Avertismentul meteorologilor pentru 2020: Va fi un an de foc! Instabilitate atmosferică și averse

Alertă meteo ANM! Avertismentul meteorologilor pentru 2020: Va fi un an de foc! Instabilitate atmosferică și averse. Nu este de glumă în acest an cu vremea. Furtunile au început deja, iar meteorologii spun că va fi un an de foc cu instabilitate atmosferică și averse.