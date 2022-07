Guvernul României este în alertă având în vedere ultimele fenomene meteorologice extreme anunțate de ANM. Premierul Nicolae Ciucă solicită de urgență o analiză privind aceste fenomene și totodată, mai cere și planuri de intervenție în cazul unor calamități.

Șeful Executivului a făcut referire nu doar inundațiile generate de ploile abundente din ultima perioadă ci și despre efectele secetei care face ravagii în mai multe zone din țară.

„Este nevoie ca la nivelul Guvernului, prin ministerele de linie, să asigurăm o activitate coordonată cu autoritățile locale. Vă cer ca în continuare să avem un plan cât se poate de coerent de intervenție… să reacționăm oportun.

Am avut o discuție cu ministrul Mediului și cu ministrul de Interne privind analiza acestor fenomene. Nu vorbesc doar de ploile abundente care local au provocat inundații, vorbesc și despre efectele secetei”, a declarat premierul Nicolae Ciucă, la ședința de Guvern.

Nicolae Ciucă cere o coordonare masivă pentru intervenție

Lucian Bode a intervenit și el și a anunțat că la nivel național, în special săptămâna trecută au fost raportate mai multe fenomene meteorologice extreme, iar structurile MAI au fost pregătite să intervină.

El a amintit de situația din acest weekend, moment în care au existat peste 3.300 de misiuni ale Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Am avut parte de fenomene meteo extreme, în special la sfârșitul săptămânii trecute și dacă ar fi să dau câteva cifre o să vedeți că ele sunt într-adevăr îngrijorătoare, dar structurile MAI sunt pregătite să intervină. La sfârșitul săptămânii trecute în intervalul 2-4 iulie, spre exemplu, am intervenit prin Departamentul pentru Situații de Urgență în peste 3.300 de misiuni și, pe lângă cele despre care s-a făcut vorbire aici în continuare am avut misiuni de stingere a incendiilor, 269 la număr în trei zile, misiuni de asistență medicală, de urgență SMURD peste 2.700 și exemplele ar putea continua”, a spus ministrul.

Totodată, Lucian Bode a mai adăugat că au existat 37 de avertizări meteorologice săptămâna trecută și totodată, au existat și două victime în două judec din țară. El a prezentat și situația la nivel național, dar și bilanțul fenomenelor extreme din ultima săptămână.

Furtunile au făcut ravagii în România

„Ce aș vrea să subliniez în legătură cu situația hidrometeorologică de la sfârșitul săptămânii trecute: ea a continuat într-adevăr și luni și marți, dar cu intensitate redusă și cu un număr mult mai mic de localități afectate, am avut 37 de avertizări meteorologice, 15 cod galben, 14 cod portocaliu și 8 cod roșu, în opt județe. Sigur că ne uităm la pagubele materiale înregistrate.

Din nefericire, avem și două victime, în Bistrița-Năsăud, localitatea Sângeorz Băi, respectiv în Gorj, pe vârful Reciu, doi bărbați au fost loviți de trăsnet și au decedat. Din fericire, chiar dacă au fost zeci de localități afectate, vorbim de 18 localități mai grav afectate din 13 județe, 60 de străzi, zeci de case, imobile, zeci de mașini, 38 doar în weekend, vestea bună este că nu am avut, nu am înregistrat victime.

Am intervenit de asemenea, la sfârșitul săptămânii, într-o colaborare foarte bună cu celelalte autorități partenere și cu autoritățile locale, am avut un sprijin din partea autorităților locale, am beneficiat și de avertizările”, adaugă ministrul.

O reacție în acest sens a venit și din partea ministrului Mediului, care a vorbit despre secetă. El susține că autoritățile monitorizează în permanență rezervele strategice de apă, în condițiile în care fenomenele extreme vor continua în luna iulie.

„Am făcut apel la un consum rațional al apei potabile”, a precizat ministrul Mediului.

ANM a emis cod portocaliu de furtuni

Menționăm faptul că fenomenele meteorologice extreme nu se vor opri nici în următoare perioadă. ANM a anunță caniculă în cursul zilei de miercuri și totodată a mai emis și un cod portocaliu de furtuni în mai multe zone din țară.

Conform avertizării meteo emise de ANM, local în Oltenia, în nordul Munteniei și în Carpații Meridionali, apoi și în Banat, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, vor fi averse torențiale, vijelii (rafale de peste 70-80 km/h și izolat 90 km/h) și grindină.

Meteorologii precizează că în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor depăși local 35-40 și pe arii restrânse 50-60 l/mp.