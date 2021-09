Liliana Mocanu, actrița ce o interpretează pe soția lui Firicel în serialul „Las Fierbinți”, trece prin momente groaznice. Aceasta a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2 și este posibil să nu fie singura din familie. Actrița a povestit prin ce trece.

Problemele actriței Liliana Mocanu au început sâmbăta trecută atunci când pentru că se simțea foarte rău a chemat salvarea. După patru ore de așteptare, un echipaj medical a ajuns și a transportat-o pe actriță la Matei Balș, unde a fost testată pozitiv.

Liliana Mocanu a s-a îmbolnăvit de COVID-19 și pare că nu are o formă prea blând a bolii. Aceasta a intrat în direct, telefonic, în emisiunea lui Cătălin Măruță și a povestit prin ce trece. Cu o voce sfârșită și tremurată, actrița a declarat că se simte destul de rău și este posibil să nu fie singura din familie bolnavă. De mai bine de o zi, Liliana Mocanu așteaptă salvarea pentru a vedea ce se întâmplă și cu fata ei.

„Așteptăm de ieri salvarea”

„Fiica mea s-a pozitivat. Aşteptăm de ieri salvarea. Nu a venit nimeni să îi facem un PCR. Sâmbătă m-am simţit foarte rău, a venit salvarea după 4 ore şi jumătate. Am făcut un CT la Balş şi se pare că sunt bine pulmonar. Nu sunt vaccinată, am stat numai acasă şi am făcut teste de 3 ori pe săptămână. Am o durere musculară infernală, nu pot dormi. Mă dor toate.”, a declarat Liliana Mocanu.

Liliana Mocanu a mărturisit că se află într-o situație la limită. Pare că i-a transmis virusul și fetei sale, care a început și ea să se simtă rău. Actrița a chemat imediat salvarea, însă de o zi încă nu a mai ajuns. Se pare că numărul de cazuri este mare, iar uneori durează chiar 72 de ore ca o salvare să ajungă la un pacient.

„Sperăm să vină o salvare mai rapid, ca să o testeze şi pe Ana (n.r. fiica ei). Din păcate, sunt foarte solicitate, la alţii au venit şi după 72 de ore o salvare pentru un PCR. Sunt spitalele pline şi e pe bune. Nu stă nimeni să nu se ducă la un bolnav, e plin şi e grav. Am frisoane, o stare de rău continuu. O să fie bine. Nu mai refuz nicio invitaţie de acum, o să vin la tine în platou. Numai să mă fac bine.”, a mai spus Liliana Mocanu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.