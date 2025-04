Alegeri prezidențiale 2025. Partidele fără candidat pot susține un politician aflat în cursa electorală

Alegeri prezidențiale 2025. Biroul Electoral Central (BEC) a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presă, că partidul politic care nu este competitor electoral, adică nu a propus un candidat, nu are dreptul să realizeze materiale publicitare politice proprii, cum ar fi afişe, broşuri, plianturi, materiale tipărite, materiale de propagandă electorală în presa scrisă, materiale video sau audio, indiferent de modul de diseminare, care să îndemne alegătorii să voteze sau să nu voteze un anumit candidat.

Totuși, acest partid poate să îşi exprime public susţinerea pentru unul dintre candidaţii aflaţi în cursa electorală, prin mesaje adresate membrilor şi simpatizanţilor săi.

Potrivit sursei citate, membrii partidului politic care nu se află în competiția electorală au dreptul să își exprime liber opinia cu privire la un candidat.

”Identificarea opiniilor politice exprimate cu titlu personal ar trebui, în mod normal, să rezulte din autodeterminarea individuală, dar pot fi luate în considerare elemente contextuale, de natura celor enunţate în cadrul considerentului (30) din preambulul Regulamentului 2024/900. Totodată, o opinie politică nu este considerată ca fiind exprimată cu titlu personal dacă se prevede o remuneraţie specifică din partea unor terţi, inclusiv prestaţii în natură, sau în legătură cu exprimarea opiniei respective”, se mai precizează în document.

BEC subliniază că mesajele destinate membrilor și simpatizanților partidului, precum și opiniile exprimate în mod individual, nu trebuie etichetate, conform Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 9/2025.

Instituția precizează că ”deopotrivă, un partid care nu are calitatea de competitor electoral şi, prin urmare, nu i-a fost atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă un cod de mandatar financiar (CMF) pentru alegerile prezidenţiale din anul 2025 nu poate utiliza CMF-ul unui competitor electoral”.

Controverse generate de situația din USR

Campania electorală pentru primul tur al alegerilor prezidențiale a generat mai multe controverse.

Un exemplu în acest sens este USR, care, deși are propriul candidat în cursa electorală, a anunțat că își retrage sprijinul pentru Elena Lasconi și va susține candidatul Nicușor Dan. Totuși, Biroul Electoral Central a stabilit că, atâta timp cât USR are un candidat înscris în competiție, formațiunea nu are voie să sprijine sau să facă campanie pentru un alt candidat care participă la aceleași alegeri.

În plus, candidatura independentului Nicușor Dan beneficiază de sprijinul Partidului Forța Dreptei și al Partidului Mișcarea Populară, însă cele două formațiuni nu au voie să desfășoare campanie electorală.