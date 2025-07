Una dintre măsurile centrale propuse de PSD este reducerea veniturilor acordate membrilor consiliilor de administrație ale companiilor de stat. Dacă în prezent aceștia pot încasa până la trei salarii medii pe ramură, social-democrații consideră că acest nivel este excesiv în actualul context bugetar și propun limitarea indemnizațiilor la echivalentul unui singur salariu mediu. În plus, pentru a preveni compensarea reducerii prin ocuparea simultană a mai multor mandate, se propune interzicerea cumulului de funcții în consiliile de administrație.

Un alt punct important al pachetului îl constituie impozitarea câștigurilor din criptomonede. PSD propune ca aceste venituri să fie taxate cu 16%, același nivel aplicat dividendelor.

De asemenea, se solicită eliminarea scutirii de 200 de lei pentru câștiguri anuale de până la 600 de lei, astfel încât toate veniturile din tranzacții cu criptomonede să fie supuse impozitării.

În privința pensiilor de serviciu ale magistraților, social-democrații propun suspendarea componentei necontributive pentru întreaga perioadă în care se aplică contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) la pensiile publice care depășesc 3.000 de lei.

Această măsură ar urma să fie valabilă până la 1 ianuarie 2028, dată până la care este în vigoare prevederea privind CASS aplicată pensiilor mari.

Propunerile PSD includ și măsuri care afectează resursa umană din sectorul bugetar. Se dorește interzicerea angajării în sistemul public a persoanelor care au ieșit la pensie anticipat, până când acestea vor atinge vârsta standard de pensionare. În plus, pentru perioada în care este aplicat CASS la pensii, toate persoanele cu funcții de conducere din aparatul de stat vor fi private de orice fel de sporuri.

Aceste propuneri au fost formulate în contextul angajării răspunderii de către Guvernul condus de Ilie Bolojan asupra primului pachet fiscal-bugetar. Al doilea pachet de măsuri este așteptat să fie finalizat și prezentat până la sfârșitul lunii iulie.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat anterior că este necesar ca propunerile social-democraților să fie luate în calcul, în special dacă sunt doriți în continuare ca parteneri de guvernare.

Printre principalele obiecții ale PSD se numără introducerea contribuției CASS pentru categoriile vulnerabile, cum ar fi deținuții politici sau veteranii de război, măsură pe care social-democrații o consideră ineficientă în atingerea obiectivului de reducere a deficitului.

„Nu am avut susţinere pentru amendamentele pe care le-am făcut , să se aplice CASS de la 4.000 de lei, la pensii, să nu aplicăm CASS pentru mamele intrate în perioada post-natală, pentru toate celelalte lucruri pe care noi le-am propus. Nu cred că se reface deficitul dacă punem CASS la veteranii de război sau la fostii deţinuţi politici. . Nu vorbesc de urmaşi. Vorbesc de deţinuţii politici. Eu cred că mai sunt câteva zeci în ţara asta. Şi puţin respect pentru ei şi pentru veteranii de război cred că puteam să arătăm. N-am găsit înţelegere. Am fost singurii care am susţinut în coaliţie aceste lucruri, care nu au aşa un mare impact, dar aveau o valoare morală importantă. Din păcate, n-am găsit înţelegere şi mai sunt exemple”, a declarat Grindeanu.