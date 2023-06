Marcel Boloș a vorbit recent despre noul voucher pentru bebeluși, care a fost virat către 10.000 de mame. Potrivit explicației oferite de ministru, acesta a fost acordat pentru „tinerele mame care provin din familiile ce beneficiază de ajutor social sau alocație de sprijin pentru întreținerea familiei sau mame care se află în situații de risc, ori mame minore”.

Marcel Boloș vine cu vești bune

„Am în mână noul voucher pentru bebeluși. Acesta are o valoare de 2.000 de lei și l-am virat pentru 10.000 de mame, care astăzi sunt fericitele beneficiare ale acestui voucher pentru bebeluși.

Îl acordăm pentru tinerele mame care provin din familiile ce beneficiază de ajutor social sau alocație de sprijin pentru întreținerea familiei sau mame care se află în situații de risc, ori mame minore. Sunt principalele categorii de beneficiari ale acestui tip de voucher și desigur aici decontăm toate acele categorii de cheltuieli care sunt necesare pentru nou-născuți, de la acele echipamente de tip baby, până la ceea ce înseamnă componente de întreținere corporală pentru nou născuți și tot ceea ce înseamnă igienă corporală, care pot fi achiziționate în limita celor 2.000 de lei pe care i-am menționat.

Intenționăm de asemenea ca în următoarea perioadă de timp să propunem guvernului modificarea categoriilor de beneficiari pentru acest tip de voucher, respectiv să includem toate mamele care sunt parte din acele familii a căror venit mediu net pe membru de familie este sub salariul mediu pe economie.

În acest fel lărgim categoriile de beneficiari pentru acest tip de voucher și creștem valoarea nominală a voucherului de la 2.000 de lei la 3.000 de lei”, a declarat Marcel Boloș.

Pot fi achiziționate mai multe produse

Mai apoi, ministrul a explicat că pot fi achiziționate mai multe produse, precum îmbrăcăminte, lenjerie, sac de dormit, scutece, produse pentru igienă, comprese sterile, termometru sau lapte praf.

„Ultimul aspect, referitor la tipurile de cheltuieli care sunt eligibile cu voucherul de 2.000 lei pe care l-am oferit prin programul „Sprijin pentru nou-născuți”: pot fi achiziționate produse precum: îmbrăcăminte, lenjerie, sac de dormit, scutece, produse pentru igienă (șampon, săpun, unguent), comprese sterile, termometru, lapte praf. Nu pot fi achiziționate alimente.

Închei cu o veste bună: din analizele noastre reiese că în următorii ani 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐦 𝐜𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐦𝐚𝐦𝐞 𝐥𝐚 𝟑.𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢, așa că voi propune această măsură în Guvern”, este scris în postarea realizată de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

MIPE a făcut plățile pentru programul „Sprijin pentru nou-născuți”

Amintim că MIPE a efectuat astăzi plățile aferente trusourilor pentru nou- născuți pentru un număr total de aproximativ 10.000 beneficiari cupluri mamă-copil din toată țara, sumele urmând a fi virate pe cardurile beneficiarilor în cursul zilelor viitoare.

„Prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) am acordat sprijin pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile din România, fie sub formă de carduri sociale pentru alimente, carduri de energie, pachete cu alimente sau vouchere educaționale. Astăzi am virat banii pentru peste 10.000 de trusouri destinate mamelor cu nou-născuți, iar în câteva zile cei 2.000 vor ajunge pe cardurile beneficiarilor.

Pentru că mamele au nevoie de sprijin emoțional și fizic în primele luni de la nașterea copilului, care necesită multă atenție și grijă, iar temerile de ordin financiar ar trebui să fie ultima lor precopare. Sunt bani care asigură tinerelor mame produsele de bază pentru îngrijirea copiilor precum îmbrăcăminte, produse de igienă și lapte praf, acestea pot fi achiziționate din unitățile partenere în program. Prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, bugetul destinat măsurilor dedicate mamelor și copiilor în situații dificile este de 450 de milioane de euro și cuprinde, pe lângă sprijinul material direct precum sumele pentru trusoul nou născutului, și alte tipuri de intervenții precum creșterea oportunităților pe piața muncii pentru femei, finanțarea cursurilor de recalificare, decontarea costurilor de transport, rechizite, hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru cei mici”, a declarat Marcel Boloș.