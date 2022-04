Așadar, deținerea unui autovehicul presupune și un efort financiar care în unele situații poate fi destul de considerabil pentru că pe lângă necesitatea deținerii ITP-ului și a RCA-ului este necesară și întreținerea tehnică a autoturismului. Pentru ca efortul financiar să fie cât mai mic și să poată fi realizat de către orice proprietar de autovehicul este necesară identificarea celor mai ieftine soluții fără ca acestea să afecteze calitatea serviciilor necesare pentru a putea utiliza autoturismul.

Scopul RCA-ului

În timpul utilizării autovehiculului pot apărea situații nefericite, situații a căror rezolvare implică plata unei sume de bani mari. Evident, este vorba despre situațiile în care se produc accidente rutiere soldate cu pagube materiale considerabile sau chiar cu pierderea de vieți omenești. În astfel de situații se utilizează asigurarea de răspundere civilă auto pentru a putea plăti despăgubirile necesare. Așadar, asigurarea de raspundere civila auto are un scop bine definit. Trebuie menționat faptul că o astfel de asigurare auto nu poate fi utilizată pentru repararea propriei mașini în cazul în care paguba s-a produs din propria vină. Într-o astfel de situație este necesară deținerea unei asigurări auto de tip CASCO. Aceasta poate fi achiziționată din același loc din care se achiziționează RCA-ul. Cu toate că este o asigurare facultativă se recomandă deținerea acesteia mai ales în cazul în care este vorba despre un autoturism nou sau second hand dar care are o valoare materială foarte mare.

Nu este obligatorie plata unei sume mari de bani pentru achiziționarea unui RCA

Cu toate că au crescut foarte mult prețurile asigurărilor de răspundere civilă auto există câteva ponturi care dacă sunt respectate fac posibilă achiziționarea unui RCA la un preț avantajos pentru orice proprietar de autovehicul. Analizarea tuturor ofertelor de pe piață este primul pas care trebuie să fie întreprins pentru a putea achiziționa un RCA la un preț cât mai avantajos. Pentru ca analiza să poată fi făcută într-un timp cât mai scurt și fără depunerea unui efort fizic se recomandă apelarea la mediul online. În momentul de față, toți asiguratorii auto își desfășoară activitatea și în mediul online ceea ce simplifică foarte mult procesul care trebuie parcurs pentru a putea achiziționa un RCA.

Asigurarea de răspundere civilă auto nu trebuie să fie utilizată pentru plata oricărei pagube comisă ci doar în cazul în care paguba este mare și necesită plata unei sume mari de bani. În cazul în care situația nefericită se poate încheia cu plata unei sume mici de bani se recomandă plata din propriul buzunar pentru a putea evita penalizările impuse de către societatea de asigurări auto. Acestea vor fi plătite în momentul în care se va reînnoi asigurarea de răspundere civilă auto.

Un alt pont care trebuie să fie respectat pentru a putea beneficia de un preț cât mai accesibil este achiziționarea unei polițe de asigurare de răspundere civilă auto pentru o perioadă de un an de zile. Achiziționând o astfel de asigurare se va plăti mai puțin decât dacă s-ar achiziționa asigurarea din 6 în 6 luni de zile. Este adevărat că pentru a putea achiziționa o asigurare cu o valabilitate de un an de zile este necesar un efort financiar mai mare decât în cazul în care s-ar achiziționa pentru 6 luni de zile însă pe termen lung achiziționarea unei asigurări cu o valabilitate de un an de zile este o decizie inspirată din punct de vedere financiar.

Un alt sfat care trebuie să fie respectat pentru a putea plăti cât mai puțin pentru achiziționarea unui RCA este renunțarea la mașinile puternice din punct de vedere al motoarelor. Pe lângă faptul că întreținerea acestora este foarte costisitoare și RCA-ul aferent acestora este mult mai costisitor decât în cazul unei mașini care are un motor mic dar care dezvoltă o putere suficientă pentru ca autovehiculul să poată fi utilizat în cele mai bune și sigure condiții.

Nu în ultimul rând, menținerea autovehiculului într-o stare tehnică ireproșabilă este un alt detaliu care trebuie să fie avut în vedere și respectat de către persoanele care doresc să plătească cât mai puțin pentru achiziționarea unei asigurări de răspundere civilă auto. O mare parte din pagubele materiale sau umane comise de către proprietarii de autovehicule se datorează și faptului că mașina utilizată nu era în cea mai bună stare de funcționare. Așadar, evitarea accidentelor rutiere se poate realiza și prin repararea defecțiunilor tehnice avute de către autovehicul. Astfel de reparații trebuie să fie realizate doar în service-uri auto care sunt autorizate să presteze servicii de reparații auto.

Pe lângă faptul că RCA-ul este instrumentul care este utilizat pentru a putea plăti daunele materiale sau umane cauzate ca urmare a comiterii unui accident auto, deținerea unui RCA este o obligație legală pe care trebuie să o îndeplinească orice proprietar de autovehicul care nu dorește să aibă probleme cu legea. În unele situații, conducerea unui autovehicul fără ca acesta să dețină o asigurare de răspundere civilă auto constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare. Așadar, achiziționarea rca-ului trebuie să fie prima grijă pe care trebuie să o aibă orice proprietar de autovehicul.