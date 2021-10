Adriana Bahmuțeanu a făcut un scandal monstru într-un magazin din București. Ea a refuzat să respecte măsurile anti-COVID impuse tuturor românilor. Vedeta TV a fost atenționată de angajați. Cum aceasta a continuat să ignore semnelele venite, au fost chemați inclusiv jandarmii. Momentul a fost filmat și postat chiar de ea pe Facebook.

Scandalul a pornit de la refuzul fostei soții a lui Silviu Prigoană de a purta masca de protecție. S-a întâmplat într-un hypermarket din Capitală. Situația a degenerat și au intervenit jandarmii.

Vedeta TV a mers pentru a-și face cumpărăturile într-un hypermarket din București. Ajunsă la raionul de măcelărie, Adriana Bahmuțeanu a fost atenționată de unul dintre angajați să poarte mască. Adriana Bahmuțeanu a refuzat, iar angajatul hypermarketului a chemat imediat forțele de ordine în ajutor.

Boala de care suferă Adriana Bahmuțeanu

„Eu am rinită alergică. Nu vreau să port mască, nu am voie să port mască, sunt scutită de a purta mască. Este legea impusă de Ani Crețu, legea 4 din 2021, a fost publicată și în Monitorul Oficial. Jandarmul acela habar nu avea”, a spus, furioasă, Adriana Bahmuțeanu, conform Fanatik.

Jandarmii au venit, au legitimat-o însă nu au aplicat nicio amendă. Vedeta a filmat momentul în care a fost legitimată de forțele de ordine.

„Nu am primit nicio amendă, nu am semnat nimic. Mi-a luat buletin, și-a notat datele, dar nu mi-a spus de nicio amendă. Dar mi-au spus că mă vor aștepta la casa de marcat, că nu mă vor lăsa să achit ceea ce am cumpărat. Iar asta în ciuda faptului că eu sunt scutită, legal, de la a purta masca. I-am spus, clar, că eu îmi vreau drepturile, că vreau să fiu respectată”, a mai spus fosta prezentatoare TV.

Adriana Bahmuțeanu a spus că o revoltă lucrurile prin care trece, mai ales că ea chiar s-ar confrunta cu probleme reale de respirație dacă ar purta masca.