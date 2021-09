Adriana Bahmuțeanu a reușit să provoace mirare maximă după ce a slăbit într-un mod inedit. Vedeta a dezvăluit nouă metodă medicală care a ajutat-o să piardă zeci de kilograme. Totul s-a petrecut în ultimele săptămâni.

Potrivit lui Bahmuțeanu, succesul ei pe bazează pe o nouă metode medicală. Invitată la un post de televiziune, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care e dieta și cum a reușit să dea jos aproape 20 de kilograme. Cum a reușit această performanță? Cu ajutorul unor injecții și a unor diete, descoperite, recent, de specialiștii în domeniu.

Vedeta TV nu vrea însă să se oprească aici și a susținut că va continua procesul până când va avea iar trup de fotomodel.

Acum am început să intru în vechile haine

“Am slăbit precum economia României. Nu chiar 20 de kilograme în cap, dar sunt pe drumul cel bun, aveam vreo 86 de kilograme. Din fotomodel, ajunsesem fotopurcel. Acum am început să intru în vechile haine, unele chiar îmi sunt largi”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Xtra Night Show. Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre noua metodă medicală care a ajutat-o să slăbească spectaculos într-un timp record. A ținut să precizeze că rețeta se eliberează doar cu aprobarea medicului.

“Sunt într-un proces continuu, mănânc foarte multe vegetale crude, ronțăi câte ceva, mănânc salate și fac niște injecții. Dimineața mănânc un ou fiert, un măr, un biscuit, fructele e bine să le mănânci dimineața. Eu m-am dus la doctor, am zis că pocnesc, mi-am schimbat toată garderoba că nu mă mai cuprindea nimic și m-a pus pe dieta asta. Nu te înfometează, am renunțat la pâine, m-am dus cu analizele făcute și injecțiile astea primite anihilează pofta de mâncare din creier. E ultima invenție în materie de slăbit, e brevetată, nu știu cum se numește, dar nu e nimic experimental, se fac timp de șase luni. Îți trebuie rețetă și doar cu recomandarea medicului le iei. Iau vitamine, am un program foarte ok”, a mai adăugat fosta soție a lui Silviu Prigoană.