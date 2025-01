Silviu Prigoană, regretatul afacerist care a decedat în noiembrie, a lăsat o moștenire considerabilă pentru copiii săi. Fosta soție a acestuia, Adriana Bahmuțeanu, a dezvăluit că averea ce va ajunge la băieții lor ar depăși câteva milioane de euro.

Moartea neașteptată a lui Silviu Prigoană, un cunoscut om de afaceri din România, a ridicat multe întrebări, mai ales legate de succesiunea sa. Afaceristul, care a strâns o avere considerabilă în domeniul reciclării și alte afaceri, a avut grijă să asigure protecția financiară a băieților săi.

Adriana Bahmuțeanu a explicat recent că moștenirea ar depăși 4 milioane de euro, incluzând imobile și bunuri. „Prigoană și-a asigurat copiii și și-a pus deoparte niște bunuri și niște acareturi”, a declarat fosta soție la „Un Show Păcătos”.

Deși nu se cunosc toate detaliile, suma exactă care va reveni fiecărui copil va fi stabilită oficial în cadrul procesului de succesiune.

„Din ce informații am eu, date certe, eu vorbesc pe lucruri concrete, nu pe basme, dar nu am toată schema, mai urmează să primim. Din ce am primit până acum e vorba de minimum patru milioane de euro, minim.

Din imobile, din alte lucruri, e minim. Nu am toate datele. Prigoană și-a asigurat copiii și și-a pus deoparte niște bunuri și niște acareturi, în cazul în care moare, să nu lase copiii descoperiți”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la „Un Show Păcătos”, scrie libertatea.ro.