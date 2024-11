Adriana Bahmuțeanu a acuzat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) că nu face suficiente eforturi pentru a o ajuta să ia legătura cu copiii ei, care locuiesc acum în vila în care trăia Silviu Prigoană, fostul ei soț și tatăl copiilor, decedat marți, la vârsta de 60 de ani.

Ea a declarat că anumite persoane din vila respectivă îi manipulează pe copii împotriva ei, iar aceștia au început să o insulte. De asemenea, Adriana a criticat modul în care rudele l-au înmormântat pe Prigoană, afirmând că ceremonia a fost una de „rit satanist”.

Aceste declarații au fost făcute în cadrul emisiunii „Știrile B1 TV”, prezentate de Alex Vlădescu, în care Bahmuțeanu a explicat situația în care se află.

„Am avut o discuție cu cei de la DGASPC, însă nu am fost audiată, a fost doar o discuție, iar de la această întâlnire nu am mari așteptări, deși am speranțe că legea ar putea să mă ajute, dar DGASPC pare că nu are suficientă putere să acționeze concret. Legea trebuie doar aplicată. Am aflat ce trebuia să aflu, am vrut să aflu de la ei ce se poate face concret, pentru că minorii refuză să părăsească domiciliul tatălui lor, defunctul.

Legea este clară și spune că sunt eu reprezentantul legal al minorilor, după moartea tatălui lor, iar autoritatea părintească supremă mă revine mie. Am custodie unică 100%, deci DGASPC ar fi putut face mult mai mult, dar din păcate s-au mișcat destul de încet și nu le-au explicat copiilor că ar fi bine să discute cu mine, nu i-au îndrumat să ia legătura cu mama lor. Acum, cei de la DGASPC, care doar constată situația, nu iau măsuri concrete, spunând că legea nu le permite, deși aceasta îi ajută foarte mult. Minorii refuză să părăsească casa și au început să se poarte diferit cu mine, mă critică, mă acuză de lucruri pe care nu le-am făcut, mă învinovățesc pentru diverse fapte. E evident că, în acea casă, unde sunt supravegheați de frații vitregi sau de alte persoane, de un avocat care chiar s-a mutat acolo, sunt grav alienați parental. Până la moartea tatălui lor, aveam o relație bună cu ei și chiar făcusem planuri pentru viitorul lor.

În ultimele trei zile, chiar dacă am sunat de nenumărate ori, atât eu cât și mama mea, bunica maternă care i-a crescut, copiii au refuzat să vorbească chiar și cu ea. Am încercat să-i invit să vină la bunica, dar au refuzat, ceea ce îmi confirmă că cineva îi împiedică să iasă din casă”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.