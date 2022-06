Fostul președinte Traian Băsescu a avut o reacție nervoasă la adresa jurnaliștilor care nu mai pleacă din fața vilei de protocol și care susțin, în mod eronat, că va fi evacuat. El a precizat că nu poate fi evacuat în baza unei notificări, ci doar printr-o hotărâre judecătorească.

Traian Băsescu, supărat pe reporterii din fața vilei de protocol

„Poate că ar fi bine să-i puneţi pe reporterii panglicari de simulează descuierea clanţei să şi citească puţin. Cum poţi face o evacuare printr-o simplă notificare? Trebuie hotărâre judecătorească. Executorul judecătoresc nu vine în baza unei notificări, ci îi trebuie o hotărâre judecătorească de evacuare. RAAPPS nu este instituție de executare, ci justiția dispune executările silite. Luați-vă circarii de la poarta mea că nu o să ajung eu în situația să fiu evacuat silit. Eu am fost de bună credință.

Jurnalista pe care o trimiteți pe la poarta mea e necitită, poți să te dai cu parfum, dar dacă nu te speli… Poți să faci pe jurnalistul, dar dacă nu citești legea, nu ai niciun Dumnezeu. E incorect ce faceți, stați în poarta mea. E doar o propagandă”, a spus Traian Băsescu la România TV.

De ce nu se mută din vila de protocol?

De asemenea, acesta a explicat că nu se poate muta în noul apartament, având în vedere că necesită anumite lucrări. Din acest motiv, Traian Băsescu a spus că nu-şi poate muta încă lucrurile din vila de protocol în noua locuinţă.

„Eu nu mai am domiciliul pe Gogol nr 2, mi-am schimbat domiciliul pe noul buletin din data de 26 mai. Şi dacă las casa plină că am luat un apartament gol în care a trebuit să fac amenajări, casa aia nu mai e supravegheată, are o cheie cât degetul mic să intri în ea, o las cu bunurile în ea, nesupravegheată …”, a spus fostul preşedinte.

În încheiere, referitor la ofițerii SPP pe care fostul președinte nu-i mai are, Băsescu a spus că nu simte nevoia să fie înconjurat de SPP-işti. În plus, fostul președinte a punctat că de multe ori el era cel care avea grijă de aceștia.

„Din punct de vedere al securităţii mă descurc. De multe ori, eu trebuia să am grijă de ofiţerul SPP”, a mai spus Traian Băsescu.