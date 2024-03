În prezent, SGS este lider în domeniul furnizării serviciilor de inspecție, certificare, verificare și testare, oferind încredere oamenilor, firmelor și guvernelor.

Prin cele cinci divizii de afaceri pe care le operează, SGS furnizează servicii principalelor sectoare economice: agricultură și sectorul alimentar, petrol, gaze și chimie, sectorul minerale, transporturi, mediu și securitate în muncă, industrie, construcţii, energie și utilităţi. SGS România are birouri și laboratoare în toată ţara – București, Brăila, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Drobeta Tr. Severin, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Slatina, Tg. Jiu și altele.

2023, creștere organică semnificativă a vânzărilor

În 2023, Grupul SGS a înregistrat vânzări de 6.622 milioane CHF (6.944 milioane euro), susţinute de o creştere organică puternică de 8,1%, determinată de toate liniile de business. Aceasta a inclus o creştere de doi digiţi în Business Assurance pentru certificări și de un digit în domenii precum Resursele Naturale sau Industrii și Mediu.

Venitul operaţional ajustat s-a ridicat la 971 milioane CHF (1.018 milioane euro), marcând o creştere organică de 6,3%. Marja ajustată a venitului operaţional din vânzări a fost de 14,7%. Fluxul de numerar din activităţile de exploatare a ajuns la 1.123 milioane CHF (1.177 milioane euro), în creştere cu 25,6%.

Anul trecut, Europa a reprezentat 36% din totalul vânzărilor SGS, iar regiunea Asia Pacific a avut o pondere de 34%. America de Nord a reprezentat 12%, Africa și Orientul Mijlociu 9% și America Latină 9%.

În ceea ce priveşte sustenabilitatea, în 2023 SGS Group a obținut o reducere de 14% a emisiilor de CO2, comparativ cu 2019. De asemenea, procentul de femei în poziţii de management a ajuns la 32%, iar numărul orelor de voluntariat realizate de angajații companiei a fost de 32.590.

Adrian Cuțitei: ”În 2023 am înregistrat o creștere de 34.9% față de anul anterior”

Adrian Cuțitei este Director General Adjunct al SGS România. Cu amabilitate, el a răspuns câtorva întrebări în exclusivitate pentru Capital.

Capital: Cum au evoluat activitatea și afacerile SGS în România în ultimii ani?

Adrian Cuțitei: Datorită paletei largi de servicii oferite tuturor sectoarelor economice, evoluția companiei a fost una robustă, în concordanță cu tendințele economiei românești în ansamblu. În ciuda provocărilor externe geopolitice semnificative din ultimii ani, consider că, în general, economia României a urmat constant un trend ascendent. În acest context, SGS România și-a consolidat constant și consecvent afacerile în ultimii ani, cu un vârf al evoluției în 2023, an în care am înregistrat o creștere de 34.9% față de exercițiul financiar anterior. Această creștere semnificativă a fost susținută de toate liniile de business ale companiei, fiind ajutată de evoluțiile pozitive înregistrate în sectoarele agricol și energetic, dar și de focusul special pus pe zona inspectării și testării bunurilor de larg consum și alimentare.

Capital: Câți angajați are compania în România și cum reușiți să depășiți provocările de pe piața forței de muncă?

Adrian Cuțitei: La sfârșitul anului 2023, SGS România număra 486 de angajați permanenți și suntem într-o continuă expansiune atât din punct de vedere numeric, cât și calitativ. Însă, deteriorarea constantă a pieței forței de muncă din ultimii ani, caracterizată de reducerea bazei de selecție și de scăderea nivelului de pregătire al candidaților potențiali, reprezintă o realitate de care ne lovim zilnic. Iată cea mai mare provocare pentru o companie care se bazează pe servicii oferite de un personal înalt calificat. Pentru a rămâne competitivi pe piața muncii, ne străduim să fim cât mai proactivi și flexibili în ceea ce privește pachetul salarial, condițiile de muncă, programele de pregătire și alte beneficii specifice, cum ar fi serviciile medicale private oferite angajaților.

Cum stăm la legi

Capital: Ce opinie aveți despre legislația românească aplicabilă domeniului dumneavoastră de activitate?

Adrian Cuțitei: În mod cert, există loc pentru îmbunătățiri. În multe sectoare de activitate există încă un monopol de stat, atât în ceea ce privește execuția/controlul, cât și în acordarea licențelor sau acreditărilor necesare operatorilor din industria TIC (Testare, Inspecție și Certificare). Dar înainte de orice, transparența și predictibilitatea schimbărilor legislative și fiscale ar putea fi îmbunătățite, pentru a consolida climatul de afaceri și încrederea investitorilor.

Capital: Cine sunt competitorii dvs. în acest sector de activitate? Și care este dimensiunea pieței în ansamblu în România?

Adrian Cuțitei: Valoarea pieței este semnificativă. Din păcate, încă există sectoare importante de activitate care tratează superficial, minimizează sau chiar neglijează obligațiile legale. Obligații ce ar putea fi gestionate cu specialiști externi în domeniul securității și sănătății muncii. Al managementului de proiect, auditurilor sau testărilor de mediu. Consider că cel mai mare competitor al nostru este statul român însuși. Prin diversele entități care operează la nivel central sau local. În sectorul privat, activități similare sunt susținute atât de companii internaționale de renume, cât și de companii cu capital românesc, precum și de freelanceri care se implică în proiecte specifice.

Capital: Care sunt principalele provocări cu care vă confruntați în prezent?

Adrian Cuțitei: Așa cum deja am menționat, identificarea unor candidați cu profilul și expertiza potrivite. Aceasta pare a fi cea mai mare problemă a companiilor din industrie. Concurența neloială și instabilitatea fiscală completează pachetul. De asemenea, o altă provocare este generată de importanța tot mai mare a adoptării noilor tehnologii. Acestea apar într-un ritm alert. SGS consideră digitalizarea completă a companiei drept unul dintre pilonii importanți ai dezvoltării viitoare, având proiecte ambițioase în această direcție.

Strategia SGS pentru 2027

SGS și-a anunțat Strategia 2027: accelerarea creșterii și sporirea încrederii în relația cu partenerii. Această nouă strategie își propune să stimuleze creșterea profitabilă, eficiența organizațională și profitabilitatea. Strategia SGS se bazează pe trei factori:

Creștere: Valorificarea oportunităților oferite de industria de testare, inspecție și certificare. Aceasta plus o strategie investițională orientată înspre acele segmente și regiuni în care vor fi identificate perspective favorabile.

Performanță și agilitate: Implementarea unui model operațional bazat pe controlul costurilor și a unei culturi bazate pe performanță și responsabilitate.

Profil financiar puternic: Creșterea valorii companiei prin achiziții externe sinergice, păstrând în același timp un bilanț financiar solid.