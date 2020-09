Dincolo de profesia ce a făcut-o vestită pe Adina Alberts, medicul a hotărt că este vremea să se implice și în politică. Așadar, Adina Alberts candidează la funcția de primar al Sectorului 1. Peste câteva zile vom afla daca medicul a izbândit în această cursă electorală, dar, până atunci, îi urmăm succes. ”Am făcut multiple acte de caritate, dar nu m-am lăudat niciodată cu ele. Numai că eu consider că este o greșeală ca aceste acte să nu fie făcute publice, pentru că acestea ar trebui să reprezinte exemple pentru noi toți, ar trebui să le promovăm, ar trebui să le explicăm, lumea largă să le cunoască. (…) De mai bine de doi ani de zile plătesc pensii private unui număr de cinci bătrâni, practic le dublez pensia și voi face acest lucru cât va fi nevoie. Este un exemplu, nu pot să spun că am rezolvat o problemă, ci pur și simplu am inițiat o acțiune prin care am dorit să trag acest semnal de alarmă societății noastre. Noi nu ne respectăm seniorii. Acesta este un lucru pentru care eu sufăr autentic. Mie îmi pasă foarte mult. Eu când mă uit la persoanele de vârsta a treia îmi văd proprii părinți”, a declarat Adina Alberts pentru Capital.

”Succesul este o noțiune relativă. Pentru mine succesul îl reprezintă faptul că îmi văd pacienții mulțumiți, că îi văd vindecați, că îmi văd famiia fericită, și, mai nou, că văd pe chipul oamenilor cu care interacționez o urmă de speranță. (…) Vă spun cu mâna pe inimă și nu o spun ca să mă laud, am muncit enorm ca să ajung aici, și voi munci și mai departe la fel de mult ca să realizez ceea ce cred eu că trebuie să realizez. De data asta voi realiza pentru cei din jurul meu. Vreau să lucrez cu oameni și pentru oameni. Lucrul acesta l-am făcut și până acum, dar vreau să ridic totul la o scară mult mai înaltă pentru că de asta avem nevoie. Eu nu vreau să plec din țara asta. Eu nu vreau ca fetița mea să plece din țara asta. Eu vreau ca fetița mea să își facă școala și familia aici, în România. Și pentru asta mă implic!”, ne-a declarat Adina Alberts vizavi de intrarea în cursa electorală pentru primăria Sectorului 1.

”Avem un program amplu, am câteva sute de pagini, totul detaliat pe puncte și subpuncte. (…) Dacă noi reușim să oferim cetățenilor siguranță – siguranța locului de muncă, în ceea ce privește sănătatea și siguranța copiilor lor, cu școala și sănătatea lor, și siguranța ”frigiderului” -, dacă oamenii simt siguranță în aceste patru puncte cardinale ale vieții lor, atunci ei vor fi mulțumiți. Este ceea ce îmi doresc să oferim cetățenilor”, a mai declarat medicul Alberts.

”Mulțumesc Revistei Capital pentru aprecieri și pentru acest premiu minunat. Îi doresc ca și peste 20 de ani să fie același brand puternic, de ținută, un reper în media românească!”, ne-a urat Adina Alberts odată cu înmânarea trofeului afereant Topului 100 femei de succes.