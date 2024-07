Persoanele care fac mișcare pot spera să trăiască mai mult, deoarece sunt mai puțin susceptibile de a suferi de pierderi musculare legate de vârstă, dureri articulare și oboseală.

A dormi suficient, a bea cu moderație (sau deloc) și a nu fuma sunt factori importanți legați de longevitate. În plus, cheia este menținerea unei diete echilibrate, potrivit Healthdigest.

După cum spune o veche zicală, ești ceea ce mănânci. Dieta americană este de obicei bogată în grăsimi saturate, ceea ce poate crește riscul de deces prematur, conform unei meta-analize din 2021 a celor de la Clinical Nutrition.

Vestea bună este că se poate reduce riscul de deces prin creșterea grăsimilor mononesaturate din dietă. Grăsimile polinesaturate îmbunătățesc longevitatea, reducând riscul de mortalitate din toate cauzele.

Uleiul din semințe de in este considerat o sursă sănătoasă de grăsimi mononesaturate și polinesaturate, despre care studiile spun că poate reduce riscul de deces prematur.

Grăsimea sănătoasă din uleiul de in

Datorită conținutului foarte ridicat de acizi grași Omega-3 și de acizi alfa-linoleici, uleiul de in este considerat unul dintre cele mai sănătoase uleiuri din comerț. De exemplu, poate contribui la întărirea sistemului imunitar.

O lingură de ulei din semințe de in oferă 7,2 grame de acid alfa-linolenic (ALA), adică de peste patru ori cantitatea recomandată zilnic. A introduce ALA în dietă prin alimente precum uleiul de in poate reduce riscul de deces prematur, conform unui articol din 2021 din The BMJ.

De asemenea, puteți reduce riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare și a bolilor coronariene. „În analiza doză-răspuns, o creștere cu 1 g/zi a aportului de ALA a fost asociată cu un risc cu 5% mai mic de deces din orice cauză”, raportează The BMJ.

Uleiul de in este bogat in acid oleic, care este un acid gras omega-9 care ar putea scadea colesterolul si inflamația.

Un articol din 2023 dintr-o revistă de specialitate susține că acidul oleic controlează proteinele care promovează inflamația și activează proteinele antiinflamatorii. De asemenea, poate fi transformat în oleoiletanolamidă, care poate regla apetitul.

În plus, acidul oleic ar putea juca un rol în controlul rezistenței la insulină și a diabetului de tip 2, prin activarea genelor care ajută la oxidarea grăsimilor, conform unui articol din 2020 din Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders.

Uleiul de semințe de in are și omega-6

Uleiul de semințe de in conține și 1,9 grame de acid linoleic, un acid gras omega-6. Acizii grași Omega-6 ajută la funcționarea celulelor, dar pot fi dăunători în cantități mari.

O dietă cu un raport ridicat de omega-6 și omega-3 este de asociată cu inflamația, în special în ceea ce privește uleiurile din semințe rafinate, conform unui articol din 2021 din Missouri Medicine. Din fericire, nu este ceva de care trebuie să vă faceți griji când vine vorba de uleiul de in.

Semințele de in au un raport ridicat de omega-3 la omega-6. Asta nu înseamnă că acizii omega-6-urile sunt toți răi: conform unei recenzii din 2019 din revista Circulation, persoanele care aveau diete bogate în acid linoleic aveau un risc cu 22% mai mic de deces cardiovascular.

De asemenea, au avut riscuri mai mici de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral ischemic. Experții recomandă, însă, să combinați uleiul de semințe de in cu fructe sau legume pentru a menține o dietă echilibrată, deoarece nu oferă vitamine sau minerale.