Criza economică din perioada lui Traian Băsescu, mult mai rea decât cea actuală. Mugur Ciuvică: Să spunem adevărul

Mugur Ciuvică a fost prezent la emisiunea ”Miercurea neagră” de pe canalul de YouTube al DC News RO, acolo unde a vorbit despre criza economică din această perioadă.

Acesta spune că este adevărat că inflația a crescut enorm, însă spune că nu au existat tăieri de pensii și salarii, așa cum s-a întâmplat pe vremea crizei din perioada în care Traian Băsescu ocupa fotoliul de la Cotroceni.

Pensiile au fost tăiate la criza economică din vremea lui Traian Băsescu

Mugur Ciuvică a reamintit că la vremea respectivă, pensiile fuseseră impozitate cu 10 procente, iar acum acestea au crescut cu același procentaj.

De asemenea, acesta a mai amintit și de românii care au fost dați afară în aceeași perioadă, dar și de închiderea fabricilor, ceea ce a dus în acel an la creșterea șomajului.

„Acum este inflație mare. Și da, te enervezi. Și eu mă enervez când mă duc la supermarket. Am câteva prețuri pe care le știu. De exemplu: la apă. O sticlă de apă costă aproape dublu față de acum ceva timp. Acum vreo două luni, m-am uitat la săpun. Am rămas șocat. Am zis că este o greșeală. M-am dus și la alt magazin. Același săpun care costa vreo 3,5 lei – 4 lei, acum este 6 lei – 6,50 lei. Normal că te enervează inflația, dar noi am trăit și la criza cealaltă, de pe vremea lui Traian Băsescu.

Atunci erau oameni dați afară, se închideau fabrici, creștea șomajul. Acum este supărare că au crescut pensiile doar cu 10%. La criza cealaltă, a venit Traian Băsescu, în momentul în care eram în criza crizelor, și a zis că taie pensiile cu 15%. N-a reușit să le taie cu 15%, dar le-a impozitat cu 10%. Acum pensiile au crescut cu 10%, iar atunci, pensiile au scăzut cu 10%. Și atunci era inflație. Nu ca acum, dar era”, a zis Mugur Ciuvică.

Salariile românilor nu au scăpat de tăieri în acea perioadă

Nu în ultimul rând, acesta a mai precizat că salariile românilor au fost tăiate cu 25 de procente pe vremea când Traian Băsescu era președintele României, în timp ce acum se vorbește despre posibile creșteri ale veniturilor angajaților din România.

„În plină criză, Traian Băsescu a tăiat salariile cu 25%. Acum se vorbește de creșteri salariale”, a mai spus Mugur Ciuvică, potrivit DC News.