Informația dimineții despre Traian Băsescu! O spune chiar un actual primar: A fost cel mai bun

Așadar, Robert Negoiță a declarat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube al EVZ Capital că Traian Băsescu a fost, în opinia lui, cel mai bun primar general.

„Cel mai bun primar general, în opinia mea, care mie mi-a făcut foarte mult rău, dar n-am cum să nu-l apreciez, din punct de vedere administrativ, singurul primar general pe care l-a avut Bucureștiul, în ultimii 30 de ani a fost Traian Băsescu. El a fost băgat acolo să piardă, și până la urmă ce s-a întâmplat în PD. Ce fac aia acolo în partide e o problemă internă. Din nefericire, avem o problemă gravă cu Bucureștiul și de asta e bine să avem sectoare. În viitor eu anticipez că Primăria Generală va avea probleme în continuare”, a declarat Robert Negoiță la EVZ Play.

Robert Negoiță nu va candida la Primăria Capitalei

De asemenea, edilul a fost întrebat de către Robert Turcescu dacă ar trebui desființată Primăria Capitalei sau ar trebui desființate primăriile de sector.

„După mai bine de 10 ani de experiență, n-aș desființa niciuna. Dimpotrivă, aș face zona metropolitană să cuprindă și Ilfovul aici, deoarece Bucureștiul se sufocă și se poate corela foarte bine cu județul Ilfov. Dar ce aș schimba, aș duce mai multe atribuții de la Primăria Generală către cele de sector. Aș păstra doar transportul, puz-urile să fie la sectoare, pug-ul să rămână la Primăria Generală, deratizarea ar trebui făcută de Primăria Generală. E bine să avem 6 sectoare. Concurența generează performanță.

Avem nevoie de concurență. Imaginați-vă că avem doar o Primărie Generală și nimerește o persoană (precum Clotilde), nu vă luați în calcul treaba asta? Sunt jocuri politice făcute în interiorul partidelor. Funcția de primar general e foarte importantă. Cine are în partid funcția de primar general are o chestiune așa (mai complexă), dar are și o problemă în interior. Primarul general e o persoană care emite pretenții. Și atunci ori pui pe unul slab care nu are șanse să câștige și nu ai probleme de partid, sau dacă câștigă, nu e în stare să facă nimic nu e nicio problema.

S-a demonstrat că nu e în stare să facă nimic. Știți de câte ori am participat la astfel de discuții care nu sunt chiar explicite, dar înțelegi printre vorbe care e ideea. Pe ală pe care îl punem acolo are idei și face și treabă, avem o problemă cât casă la noi”, a mai spus primarul Sectorului 3.

Totodată, acesta a ținut să sublinieze faptul că nu va candida la Primăria Capitalei.

„Nu candidez la Primăria Capitalei. Eu i-am spus lui Daniel Băluță, că are toată susținerea mea. Sunt și țări în care dacă ai luat al doilea mandat rămân două mandate după”, a conchis Robert Negoiță.