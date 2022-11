În podcastul de luni de pe canalul de YouTube EVZ-Capital, Robert Turcescu i-a avut ca invitați pe jurnalistul Mirel Curea și pe Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 din București.

Adevărul despre problema infrastructurii din București? Cine încurcă lucrurile

În cadrul dialogului avut cu Robert Turcescu şi cu Mirel Curea, Robert Negoiță a vorbit, printre altele și despre problema infrastructurii din București.

„În realitate infrastructura mare intră în atribuțiile Primăriei Generale și din nefericire, Primăria Generală, în ultimii 30 de ani, a făcut ceea ce vedem și noi. De câțiva ani încoace, la Sectorul 3, ne-am apucat noi de infrastructura mare și cei din Sectorul 4 la fel.

Cine credeți că ne încurcă? Primăria Generală. Nu doar că nu le fac, ne încurcă și pe noi. Vrem să face pasajul de la Mihai Bravu. Pasajul de la Dristor, intersecția cu Mihai Bravu cu Dudești, sunt cele mai aglomerate intersecții, lăsând deoparte Universitatea care este mai la spre marginea sectorului.

Acolo avem de trei ani de zile un proiect prin care să facem un pasaj subteran, care să reglementeze circulația, capacitatea de trafic. Nicușor Dan mi-a spus că avem nevoie de puz. E pe inelul principal, de ce îmi trebuie mie puz? Îmi zice că se mai gândește, și se tot gândește de vreo doi ani. De trei ani de zile ne chinuim să avem acest pasaj.”, a spus primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, în cadrul podacstului EVZ-Play de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.

Robert Negoiță, dezvăluiri din discuțiile cu Nicușor Dan: „O să fim de râsul lumii”

De asemenea, Robert Negoiță a dezvăluit și câteva dintre discuțiile pe care le-a avut cu primarul Capitalei, Nicușor Dan. Primarul Sectorului 3 avertizează că, în curând, Bucureștiul va fi singura capitală din lume care nu are nicio reglementare urbanistică.

„L-a convocat de câteva ori inclusiv domnul ministrul de la Dezvoltare, domnul prefect. Chestia asta cu urbanismul în București este dezastru că pugul ăsta care a expirat de vreo 12 ani nu mai e valabil. Este anulat în instanță așa cum e pe fond și se pare că o să fie anulat de tot. O să fim de râsul lumii. Vom fi singura capitală din lume care nu avem nicio reglementare urbanistică.

Am văzut și cred că e sincer în exprimare domnul primar general. Mie mi se pare că e om sincer, dar nu știu dacă e neapărat și corect. I-a trecut deja de doi ani și jumătate mandatul, se laudă că nu a promovat niciun puz, nu că nu avem reglementare, nu că nu am făcut pugul. Nu a promovat niciun plan urbanistic zonal ceea ce înseamnă că domeniul asta de dezvoltare urbanistică în Capitală este condamnat.

Aveam o discuție cu cei de la Apa Nova și le-am zis că o să aveți nevoie de documentație de la Primăria Generală, pe de o parte. Pe de altă parte, neavând o reglementare valabilă, nu pot extinde rețeaua. Le-am făcut puz. Cu mare greutate am reușit și au venit acum și mi l-au anulat pe niște chestiuni hilare, nedrepte, dar și pe o Legislație destul de deficitară și pe o chestiune corectă: nu este normal să reglementezi un oraș cum este Sectorul 3, să-l reglementezi cu un puz. Noi am făcut din disperare de cauză pentru că Primăria Generală nu este capabilă, nu are capacitatea să furnizeze un plan urbanistic general așa cum ar fi normal.”, a mai spus Robert Negoiță.

Robert Negoiță, adevărul despre bordurile suprapuse din București

Totodată primarul Sectorului 3 a vorbit și despre problema bordurilor suprapuse din București. Primarul a spus care este motivul pentru care s-au făcut astfel de lucrări și ce a făcut pentru a le îndrepta.

„Noi când ne apucăm să facem, facem. În realitate, acum 10 ani când am ajuns primar, erau și la noi foarte multe borduri din astea cu etaj. Era bordură peste bordură, am văzut și în sectorul 1 și în alte sectoare. În realitate au făcut treaba asta din mai multe motive.

Să nu poate să se mai urce cu mașinile pe ele. Când le-ai pus una peste alta, când ating cu mașinile de ele, fiind scurte, le dislocă, după ce le-a dislocat încep să crească buruieni printre ele și dă un aspect foarte urât.

Acum 8-9 ani, am dat al doilea rând de bordură jos și am pus o cămașă de beton. Este o soluție ieftină și rapidă care s-a dovedit în timp că nu funcționează foarte mult. După ne-am dat seama că sarea și cu înghețul le atacă și le distrug.

Am produs un model de prefabricat care se produce în fabrica noastră a Primăriei Sector 3. Sunt mai lungi și au o formă care protejează și mașina, și se protejează și ele. Nu mai sunt puse în condiții de oraș. Acestea sunt făcute în condiții de laborator în fabrica noastră, arată mult mai bine și au și rezistență mult mai mare.”, a mai spus Robert Negoiță, în cadrul podacstului EVZ-Play de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.

Robert Negoiță și „Sectorul verde”

Se știe deja că Sectorul 3 al Capitalei mai este numit și „Sectorul verde”. Robert Negoiță a spus cum reușeste să îngrijească spațiul verde din sectorul său și ce ar trebui să facă și ceilalți primari de sector.

„Primăria nu prea își face treaba pentru că tratamentele astea pentru copaci trebuie făcute. Noi le facem. De exemplu, noi dăm tratamente la începutul anului săptămânal pentru că vrem să le protejăm proprii copaci. Este de scris cărți. Liniile STB sunt primele compromise pentru că STB circulă în toate sectoarele.”, a declarat Robert Negoiță.

Robert Negoiță, despre creșele și grădinițele din Capitală: „Îi așteptăm pe cei care vor să își aducă copii în Sectorul 3”

De asemenea, Robert Negoiță a vorbit și despre problema creșelor și grădinițelor din Capitală. Amintim că Bucureștiul se confruntă cu o mare criză de creșe și grădinițe. Primarul Sectorului 3 a spus ce are în plan pentru a rezolva acest impediment.

„Nu e ușor, dar se poate face. Un bun argument este că noi am început în acest an. Cheia succesului e să te înconjori de oameni competenți. Anul acesta avem 1.400 de locuri noi în grădiniță și 800 de locuri în creșe.

Am deschis creșe noi, grădinițe noi. Anul acesta nu numai că am acoperit toate cererile, evident că le-am acoperit, avem locuri disponibile aproximativ 500 de locuri disponibile.

Îi așteptăm pe cei care vor să își aducă copii în Sectorul 3. Acum din locurile ocupate multe nu sunt cu cetățeni din sectorul 3. Nu noi facem înscrierile, ci cei de la minister, inspectorat.”, a mai spus Robert Negoiță în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube EVZ-Capital.