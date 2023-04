Gustul său este apreciat atât de vegetarieni, cât și de persoanele care consumă carne. Potrivit Bloomberg Intelligence, vânzările de alimente pe bază de plante sunt de așteptat să crească și de cinci ori până în 2030, iar o imagine devine tot mai clară: produsele alimentare pe bază de soia s-au dovedit deosebit de populare în rândul persoanelor care caută o alternativă la carne. Iar tofu este unul dintre cele mai consumate astfel de produse, potrivit Bizcrast.

Precum brânza obținută din lapte, tofu se obține din lapte de soia. Proteinele din laptele de soia sunt stimulate prin adăugarea de acid citric, sare de mare, clorură de magneziu sau sulfat de calciu pentru coagulare. În final, acestea sunt separate de lichid prin strecurare, încălzire sau presare. Tofu nu conține colesterol și este o sursă bogată de fier non-hem pentru vegani și vegetarieni. Soia conține, de asemenea, diverși compuși naturali cunoscuți sub numele de izoflavone, care au diferite beneficii pentru sănătate. Câteva sute de grame din acest produs din soia conțin mai mulți nutrienți.

Tofu este o proteină completă

Iată tot ce trebuie să știți despre beneficiile nutriționale ale tofu.

Dieteticianul Sapna Bhalsod explică: „Tofu este o proteină pe bază de plante, produsă din boabe de soia. Este o proteină completă, ceea ce înseamnă că are toți aminoacizii esențiali de care corpul nostru are nevoie pentru a construi și a se vindeca. De asemenea, este bogat în minerale precum calciul și are și ceva fibre”.

În general, proteinele animale (cum ar fi carnea de pasăre, peștele, ouăle și lactatele) sunt cele considerate complete. Alte surse de proteine ​​complete pe bază de plante includ algele albastre-verzi, quinoa, hrișca și semințele de cânepă, alimente populare, dar nu la fel de consumate ca tofu. Spre deosebire de brânza de origine animală, care are un aport destul de mare de calorii, tofu poate fi inclusă în dietele de slăbit. În plus, tofu nu are colesterol și nici grăsimi saturate.

Care sunt beneficiile nutriționale

Este important să rețineți că toate constatările și studiile referitoare la brânza tofu se bazează pe date general acceptate. Potrivit Departamentului pentru Agricultură al SUA, tipul mediu de tofu conține 10 până la 17 grame de proteine, 70 până la 120 de calorii, 2 până la 6 grame de grăsimi și 200 până la 600 micrograme de calciu într-o porție de aproximativ 99 de grame.

Atât Asociația Americană a Inimii, cât și Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA)spun că un consum zilnic de 25 de grame de proteine ​​din soia poate fi benefic pentru sănătate. De exemplu, o dietă constând numai din legume se poate încadra perfect în stilul de viață vegetarian, dar cu siguranță nu va satisface toate nevoile nutriționale asociate unei vieți sănătoase.

Există și alte beneficii ale consumului de tofu

„Leguminoasele, de exemplu, nu sunt o proteină completă”, explică nutriționistul Beata Raediger. „Dacă veți mânca doar leguminoase, va trebui să le combinați cu alte lucruri precum orez brun și linte pentru a obține beneficiile nutriționale complete. Dacă mâncați tofu, beneficiați de toate astea”. Dar există și alte beneficii ale consumului de tofu. „Tofu este bogată în antioxidanți, mai ales izoflavone”, adaugă Ryder.

Compușii naturali ajută la reducerea nivelului de stres oxidativ care afectează corpul, afectând, în același timp, o serie de alte sisteme legate de sănătate. Compușii de izoflavone prezenți în soia reduc nivelurile de colesterol rău. Colesterolul LDL ridicat este asociat cu ciroza hepatică și bolile de inimă. Proprietățile anti-inflamatorii din soia pot ajuta și persoanele care suferă de ateroscleroză și hipertensiune arterială. Mai mult: izoflavonele din soia pot preveni degenerarea oaselor și pot crește densitatea minerală osoasă. Acest lucru poate preveni apariția osteoporozei. Calciul din soia poate fi, de asemenea, un factor care contribuie la sănătatea și densitatea oaselor.

Dezavantaje uriașe ale consumului de tofu

„Soia este unul dintre cele mai comune alimente modificate genetic (OMG) și din această cauză sunt foarte ieftine”, a explicat Raediger, menționând că produsele mofidicate genetic pot avea efecte toxice. „Din punctul de vedere al unui nutriționist, ar trebui să încercați să stați departe de alimentele modificate genetic”.

El a subliniat că tofu este, de obicei, stropită cu substanțe chimice, în timp ce varianta sa organică este făcută din boabe de soia, care sunt cultivate durabil, fără utilizarea îngrășămintelor artificiale, erbicidelor și pesticidelor.