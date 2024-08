Conform noii legi a pensiilor, recalcularea pensiilor va afecta toți cei 4.750.000 de pensionari din România. Aproximativ 1,7 milioane dintre aceștia nu vor beneficia de nicio majorare la recalculare, din cauza numărului insuficient de ani munciți. Noua legislație introduce puncte bonus pentru cei cu un număr mare de ani de muncă, dar lasă mulți pensionari fără creșteri semnificative.

Pensionarii care nu au muncit cel puțin 25 de ani nu vor primi puncte bonus sau de stabilitate, o noutate importantă a noii legi a pensiilor. În schimb, cei care au acumulat un număr semnificativ de puncte de contributivitate și ani munciți vor vedea creșteri considerabile ale pensiilor.

Recalcularea pensiilor a generat discuții intense în spațiul public, în special din cauza lipsei de transparență în modul de calcul al noilor pensii.

Dumitru Leonte, expert pensii și membru al Uniunii Pensionarilor din România, critică vehement lipsa buletinelor de calcul atașate deciziilor de recalculare a pensiilor.

Acesta a menționat că deciziile distribuite de Poșta Română nu conțin detalii despre modul în care s-a ajuns la noile sume, ceea ce face dificil pentru pensionari să conteste eventualele erori.

Leonte a subliniat că, fără un buletin de calcul, pensionarii nu pot verifica ce venituri au fost luate în considerare pentru recalcularea pensiilor și că aceasta reprezintă o lipsă de respect față de pensionari. El a mai adăugat că este imposibil de contestat o decizie fără să știi pe ce se bazează și a descris legea ca fiind o formă de umilință și dezbinare socială, prin faptul că oferă puncte de stabilitate doar unora dintre pensionari.

Pensionarii care au lucrat peste 25 de ani vor primi puncte suplimentare pentru fiecare an de muncă suplimentar, după cum urmează:

Aceste puncte suplimentare se adaugă punctelor de contributivitate existente, rezultând o pensie recalculată mai mare.

Noua lege a pensiilor a stârnit controverse și nemulțumiri. Dumitru Leonte a criticat modul în care a fost gestionată reforma pensiilor, spunând că cei responsabili pretind că vor să guverneze.

„Cei care au făcut acest lucru sunt un partid care există și are pretenții să guverneze. Am fost membru al acelui partid, am fost simpatizant, am crezut în social-democrație, dar m-am întâlnit cu social-hoție”, a mai afirmat Dumitru Leonte.