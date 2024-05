Profesorul de economie Mircea Coșea a vorbit din nou despre noua lege a pensiilor în cadrul emisiunii ”Politica Zilei” de la B1 TV. Aici, profesorul a precizat că noua lege a pensiilor are probleme de fond.

El spune că urmărește cu mare atenție toate informațiile oferite de către președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu.

„Urmăresc cu foarte mare atenție toate comunicatele care apar, mai ales aparițiile în presă și la televizor ale domnului președinte al Casei de Pensii . De ce le urmăresc? Pentru că părerea pe care am avut-o vreau să o confirm și acum chiar am confirmarea. Este o tehnică foarte elaborată de tergiversare a acestui proces”, spune profesorul de economie.

Acesta spune că încă nu s-a luat o decizie concretă cu privire la ce înseamnă, de fapt, creșterea pensiilor în România. Profesorul de economie spune că acest lucru se vede foarte ușor prin cuvintele pe care șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) le spune, făcând referire la:

El mai spune că există o presiune foarte mare din exterior. Pe fond, adaugă că viitorul Guvern ar putea să beneficieze de această și se va apăra cu ea.

„Se găsesc de fiecare dată niște elemente în plus pentru a arăta că ei continuă, «continuăm», «lucrăm», «avem un soft», că «facem fel de fel de lucruri», pentru că concluzia finală încă nu este luată, și anume ce înseamnă de fapt creșterea pensiilor în România. Există o presiune foarte mare din exterior de care probabil viitorul guvern va beneficia, se va apăra sub această presiune, ca pensiile să nu crească pentru că deficitul nu mai poate fi controlat”, a adăugat Mircea Coșea.

Profesorul Mircea Coșea a mai spus că nu crede că momentan se poate vorbi de o creștere reală a pensiilor. El spune că este vorba mai mult de anumite schimbări de la o categorie la alta.

El spune că se vor crea alte diferențe, subliniind că vom vorbi și despre o scădere a puterii de cumpărare. Aceasta din urmă se traduce printr-o scădere a nivelului de trai.

Profesorul de economie mai spune că inflația va rămâne în continuare ridicată. Ba mai mult, ea va fi peste nivelul mediu european, ceea ce va însemna încă un decalaj.

Mircea Coșea spune că acest decalaj se va manifesta și în decalajul puterii de cumpărare la nivel european. În context, el spune că legea are dificultăți de fond și că nu e gândită ca lumea.

„De fapt, ei vor scădea, pentru că, chiar dacă va exista o scădere a inflației, ea nu va fi, un an, un an și jumătate, mai mică decât cu 1-2 procente, deci ea va rămâne oricum mare și va rămâne peste nivelul mediu european, deci va exista încă un decalaj, iar acest decalaj se va manifesta și în decalajul puterii de cumpărare la nivel european. Deci această lege are dificultăți de fond, nu e gândită ca lumea”, a mai spus el.