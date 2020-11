Chiar dacă este extrem de cunoscut, puțini știu că Pepe folosește un pseudonim atunci când este în lumina reflectoarelor. Numele din buletin al acestuia este, de fapt, Nicolae Ionuț Pascu.

Născut în 1979, în București, Pepe este un muzician, compozitor, producător, interpret și chiar prezentator de televiziune.

Din pasiune pentru muzică, acesta a studiat cursul de canto-clasic de la Școala populară de artă. Ulterior, acesta a declarat într-un interviu că a trebuit să muncească pe brânci pentru a-și plăti lecțiile de canto. Artistul a subliniat că nu i-a fost niciodată rușine să muncească.

”Ca să-mi plătesc lecțiile de canto, eu am muncit pe brânci. Am făcut o grămadă de lucruri: am filmat pe la nunți și alte petreceri private, am fost ospătar, vânzător de haine sau de cafea… Niciodată nu mi-a fost rușine”, spunea artistul într-un interviu.

Începutul carierei

Pepe a debutat în anul 1996, la Ploiești, acolo unde a obținut premiul al treilea la un festival de muzică ușoară. Adevăratul succes l-a cunoscut în anul 1999, atunci când a fost înființată trupa ”Latin Express”, în cadrul căreia era solist.

De aici până la primul albul nu a durat mult. În vara anului 1999, trupa din care făcea parte a câștigat premiul întăi la festivalul de muzică ușoară de la Amara și locul doi la festivalul de muzică ușoară de la Mamaia.

Ulterior a urmat cariera sa solo în care a reușit să lanseze 6 albume: Cine te iubește (2002), Pepe (2003), Îmi place (2003), Inimă Nebună (2004), Fericire și tristețe (2007) și Aruncă-mi o privire (2011).

Mai mult decât atât, în anul 2004, acesta a compus coloana sonoră pentru prima telenovelă românească de succes, Numai iubirea.

Spre bucuria fanilor, acesta a lansat și single-uri: Ce fată (2013), E vara mea (2014), Sol de Playa (2014), Da sau nu (2015), Amor por Amor (2015) și multe altele.

A intrat și în televiziune

Artistul a fost prezentator și producător al emisiunilor de televiziune Îndrăgostește-te de mine, care se difuza pe Acasă TV și 100% adevărat care se difuza pe OTV.

A fost prezentator la emisiunea Splash, Vedete la Apă care se difuza pe Antena 1 și la emisiunea Națiune te cunosc de la Prima TV. S-a ocupat și cu jurizarea la emisiunea Next Star.

Mai mult decât atât, artistul a acceptat provocarea celor de la Antena 1 și a participat la emisiunea ”Te cunosc de undeva”.