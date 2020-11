Fratele lui Pepe rupe tăcerea. Acesta a dat detalii explozive despre căsnicia celor doi și a susținut că nici familia Ralucăi nu a știut ce ar urma să se întâmple! Nimeni nu se aștepta la asta.

Șocul a fost imens în familia lui Pepe la momentul anunțului privind divorțul de Raluca Pastramă. Vestea a fost și mai dureroasă cu cât mama și fratele lui Pepe ar fi aflat de pe internet că artistul divorțează. Fratele lui a aflat din live-ul cântărețului de pe YouTube că Raluca a luat decizia de a divorța.

Giani, fratele artistului a declarat la Antena Stars că observă că Pepe este trist și că toată familia lui este uimită de decizia celor doi, în special a Ralucăi. Giani a spus că nu are puterea necesară să o sune pe Raluca să afle ce s-a întâmplat între ea și fratele lui.

Acesta a mai declarat că nu se poate gândi în acest moment decât la cele 2 feițe ale cuplului, Rosa și Maria, și că speră ca cei doi soți să ia în cele din urmă cea mai bună decizie.

„E o situație foarte grea, despre care îmi este greu să vorbesc. Nu-mi doresc decât ca noaptea să fie un sfeșnic bun, ca ei să ia decizia cea mai corectă. Atât le doresc. Nu am de unde să știu care au fost tensiunile. Nimeni nu a văzut asta. Dacă familia mea ar fi știut, aș fi aflat. În momentul în care am văzut pe telefon că este live am intrat, am crezut că mai are un invitat.”, a spus fratele lui Pepe.

Giani a dezvăluit și ce reacție a avut mama lor la momentul când care Pepe a anunțat de divorț.

„Fratele meu nu face glume. Nu îl văd fericit. Dar mie îmi este foarte greu, pentru că eu când vorbesc de divorț, pe mine mă răscolește chestia asta. Mama a reacționat greu. Tare greu. Sincer. Nu am putere să o sun pe Raluca. Nu pot să îmi explic. E ca și când aș visa. Raluca mă iubește mult și mă respectă. Pun pariu că așa cum noi am fost luați pe nepusă masă, sunt sigur că nici familia Ralucăi nu a știut.”, a conchis Giani.