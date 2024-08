„Pantofii sunt acea notă de bun gust care spune mai multe despre persoana care îi poartă decât orice altă piesă vestimentară: atenția la detalii, integrarea lor corectă cu hainele, întreținerea lor etc. O ținută corectă este o ținută completă”.

Raluca Hăulică a înființat brandul Alura prin 2020, la vârsta de 24 de ani, pe când simțea nevoia de a lăsa în urmă viața de corporație. Dar și din dorința de a-și rezolva o problemă. Și cum ar fi putut mai bine decât prin propriile forțe.

Pe piață se găsesc tot felul de modele, din diverse materiale, la diverse prețuri. Dar, de cele mai multe ori, confortul, prețul accesibil și un design plăcut nu se regăseau în aceeași pereche de pantofi. Iar Raluca Hăulică spune că a simțit nevoia să rezolve această problemă.

„Testasem destul de multe branduri până atunci și, de cele mai multe, ori trebuia să aleg între confort și design, nu le puteam avea pe amândouă. În 2020 am ieșit din mediul corporate și m-am hotărât să încerc să rezolv această problemă. Am plecat la drum cu gândul că, dacă eu am problema asta, cu siguranță o au și alte mii de femei. Așa a apărut Alura”, mai spune directorul general al brandului.