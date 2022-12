Este adevărat că pâine poate cauza probleme digestive la persoanele cu intoleranță la gluten și la cei care suferă e boala celiacă. Pe de altă parte, pâinea din grâu integral și din multe cereale poate oferi multiple beneficii pentru sănătate.

Pâinea este un aliment extrem de important, care oferă multiple beneficii pentru sănătate când este consumată cu moderație. Dar consumul excesiv al unor tipuri de pâine poate însemna kilograme în plus, creșterea glicemiei și probleme gastro-intestinale, potrivit Activebeat.

Cele mai sănătoase tipuri de pâine

Cu peste 200 de soiuri de pâine existente în întreaga lume, alegerea celei mai sănătoase poate fi o provocare majoră. Multe tipuri de pâine sunt bogate în zahăr și carbohidrați, în timp ce altele au ingrediente naturale, organice. Printre cele mai sănătoase tipuri de pâine recomandate de medici se numără pâinea integrală, pâinea cu ovăz, pâinea cu secară și cea cu maia. Fie că este albă, neagră sau de graham, toată pâinea conține fibre – un nutrient esențial de care organismul are nevoie pentru o digestie mai bună și pentru sănătatea intestinului. Pâinea din grâu integral și pâinea integrală conțin mai multe fibre.

Pâinea din cereale integrale, săracă în zahăr și calorii și bogată în proteine

Pâinea din cereale integrale este săracă în zahăr și calorii și bogată în proteine. Pâinea cu ovăz este bogată în fibre, care pot ajuta la reglarea zahărului din sânge și la scăderea nivelului de colesterol. Pâinea cu maia este considerată o opțiune sănătoasă datorită procesului de fermentare a aluatului. Fermentarea creează probiotice naturale care pot sprijini digestia și sănătatea intestinului.

Pâinea de secară ajută la slăbit

Pâinea de secară este considerată ideală pentru pierderea în greutate datorită conținutului ridicat de fibre solubile și a densității generale. Fibrele solubile oferă sațietate”, iar cercetările au arătat că pâinea de secară poate ajuta la reducerea apetitului.

Pâinea de secară este, de asemenea, bogată în seleniu și proteine. Seleniul poate ajuta la susținerea funcției tiroidei și creșterea activității antioxidante în organism. Se crede că proteinele ajută la scăderea nivelului hormonului foamei, sprijinind procesul de slăbire.

Beneficiați și de alți nutrienți necesari

Toată pâinea, inclusiv cea albă, conține substanțe nutritive care pot îmbunătăți dieta. Pe lângă faptul că are o cantitate mare de fier, fibre și vitamine B, pâinea conține și proteine, calciu, tiamină, mangan și zinc. Pâinea albă este considerată și o sursă semnificativă de acid folic, esențial în timpul sarcinii.

Un studiu publicat în The Journal of Agricultural and Food Chemistry susține că pâinea albă poate stimula semnificativ creșterea bacteriilor intestinale bune, numite lactobacili, ajutând la protejarea intestinelor noastre de tulburările digestive. Mai mult, conform unui studiu din 2020, proteina din unele alimente pe bază de plante (inclusiv din pâine și paste) a fost asociată cu un risc mai mic de deces prematur.

Poate crește glicemia

Pâinea este un aliment care conține carbohidrați, iar aceștia pot provoca o creștere a zahărului din sânge. Cu cât o anumită pâine conține mai puține fibre, cu atât indicele său glicemic este mai mare.